欧盟接近达成“节省天然气协议”助德国

欧盟/天然气/俄罗斯

欧盟27国能源部长7月26日在布鲁塞尔似乎接近达成一项节约天然气协议。该协议以协调方式减少成员国的天然气消费，以助德国应对俄罗斯急剧减少天然气供应。

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法国能源转型部长帕尼耶-鲁纳歇（Agnès Pannier-Runacher）今天早晨抵达布鲁塞尔时强调说，"欧洲的团结是绝对必要的"。因为"我们的工业生产链是完全相互依存的。她警告说："如果化学工业在德国咳嗽，那么整个欧洲工业就会停顿下来"。

俄罗斯天然气巨头天然气公司（Gazprom）周一宣布，从本周三开始大幅减少通过北溪管道向欧洲的输送量，减到每天3千300万立方米，理由是需要维护一个涡轮机。

欧盟轮值主席国捷克的能源部长强调，“俄气”再次削减进一步证明"欧洲必须"尽快减少对俄罗斯的依赖"。

捷克工贸部长约瑟夫-西克拉（Jozef Sikela）在欧盟讨论减少天然气消费计划之前表示，"统一和团结是我们对抗（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京的最好武器，我确信这就是我们今天要展示的。

布鲁塞尔上周提议从8月起，将欧洲天然气需求削减15%，以便在不发生重大灾难的情况下，度过下个冬季。直到去年，俄气占欧盟天然气进口总量大约40%。

布鲁塞尔的计划提出，每个成员国应"尽力"在2022年8月至2023年3月期间减少对天然气的消耗，减幅至少是过去5年同期平均的15%，特别是通过减少建筑物的暖气。

如果出现"严重燃气短缺的风险"，15%的削减将对欧盟27国具有"约束力"。

而这最后一项措施的目的，就是要在紧急情况下集中力量，尤其是帮助非常依赖俄罗斯天然气的德国渡过难关。

战略错误

德国副总理兼经济气候部长罗伯特-哈贝克（Robert Habeck）在表达歉意的同时说，"这不仅仅是德国的问题，也是中欧和东欧国家遇到的问题，我们都盲目地依赖廉价的俄罗斯天然气已经太久了。而现在我们必须一起解决这个问题。

这位德国部长"表达了他的国家的歉意说，"德国在过去犯了一个战略错误"，培养了对莫斯科的这种依赖，政府正在努力消除这种依赖。

是欧盟这个节能计划在最近几天受到了几个成员国的强烈批评。其中最激烈的是包括西班牙在内的南欧国家，这些国家对柏林在2008年金融危机后对其实施的痛苦的紧缩计划记忆犹新。

匈牙利反对

西班牙生态转型部长特蕾萨-里贝卡（Teresa Ribera）批评欧盟委员会缺乏协商，认为该计划 "不公平"和"无效"。因此，27国的外交官对最初的提案进行了重大修改，以便达成协议。

在27个欧盟成员国中，只有匈牙利反对该协议的文本，这个文本须以特定多数通过。匈牙利外长彼得-斯齐亚尔托（Peter Szijjarto）告诉记者："这是一个毫无道理、不必要、不可行和有害的建议，完全无视国家利益。