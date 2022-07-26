粮食危机：马克龙想把俄罗斯“谎言”的脖子给“扭过来”

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周二在喀麦隆首都雅温得访问的法国总统马克龙表示，就世界粮食危机的原因，存在很多的俄罗斯谎言。他想把俄罗斯“谎言”的脖子给“扭过来”。

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法新社报道，法国总统马克龙周二在喀麦隆首都雅温得表示，就世界粮食危机的原因，存在很多的俄罗斯谎言。马克龙说他想把俄罗斯谎言的“脖子给扭过来”。根据马克龙，俄罗斯有关世界粮食危机的谎言，“在非洲公众舆论中有了一定的（市场）”。

在法国驻雅温得大使馆官邸举办的一次专门讨论粮食安全和私营领域作用的会议上，马克龙指出，“造成（世界粮食危机）的，不是制裁，而是俄罗斯发起的战争。”马克龙还说我们之所以面临这样的局势，是“俄罗斯的责任”。

马克龙于周二开始进行自他连任法国总统之后的第一次非洲之行，此行的第一站是喀麦隆。

在马克龙访问非洲的同时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫也在非洲大陆访问。他认为，世界“能源和粮食危机”的责任人不是俄罗斯。他在其非洲之行的第三站乌干达说，“围绕这一点，有声音非常高的宣传运动，但我们的非洲朋友是了解根本的原因的。”

俄罗斯外交部长还补充说，“（这些危机）与（俄罗斯的）特别军事行动框架内发生的事情无关。”在这里，俄罗斯外交部长继续使用克里姆林宫的术语“特别军事行动”来指代乌克兰战争。

在拉夫罗夫进行此次非洲之行之前，俄罗斯和乌克兰上周五在联合国和土耳其的支持下签署了一项允许乌克兰谷物出口的重要协议，该协议允许出口2000万到2500万吨被封锁在乌克兰的谷物。但是，第二天，俄罗斯就对黑海的乌克兰敖德萨港发动了袭击，这一港口对乌克兰的粮食出口至关重要，从而引发人们对谷物出口协议的担忧。