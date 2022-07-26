非洲媒体评论马克龙访非洲

马克龙/非洲

法国总统马克龙从7月25日周一开始对喀麦隆、贝宁和几内亚比绍展开访问。这是他没有访问过的三个非洲国家。马克龙本次非洲行引来非洲媒体的议论。

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马克龙与拉夫罗夫

与马克龙同时，俄罗斯外长拉夫罗夫也在非洲访问。法广记者阿德里安-戴尔葛朗日（Adrien Delgrange）引述布基纳法索“Wakat Sera”新闻网的评论说，偶然或巧合的是，在法国国家元首开始非洲之行的同时，俄罗斯外交首脑也在非洲大陆：埃马纽埃尔-马克龙在喀麦隆，谢尔盖-拉夫罗夫在刚果-布拉柴维尔。

Wakat Séra网站的编辑指出，法国对其竞争对手的野心感到惊讶，这些竞争对手不在乎巴黎倡导的“善治、民主和尊重人权”，而是在非洲发展出一种更现实的合作，拥抱非洲领导人的愿景...。

“老房客”

尼日尔的《Mourya报》说："马克龙二世（第二任期）似乎放弃了马克龙一世的一些原则，这些原则包括避开终身掌握权力的支持者、独裁者和其他暴君。比如在喀麦隆，埃马纽埃尔-马克龙今天晚些时候将与埃图迪宫 （Palais d'Etoudi 别名团结宫) 的“老房客”保罗-比亚交换意见，他即将年满90岁，“已是第七个任期，并可能竞选第八个任期”。

Mourya报继续说，“法国换了做法（换肩扛枪），"因为接连失去了俄罗斯人和卢旺达人扑进去的中非共和国，还有本身不属于任何大国的刚果民主共和国，以及加入英联邦的加蓬和卢旺达。所有这些，都在经济上、地缘政治上和地缘战略上同时对法国造成了很大的伤害！”

法国影响力下降

布基纳法索的Wakat Séra新闻网站称："我们的祖先高卢人对其前殖民地的优势已经爆掉，让位于一种失落感，来自俄罗斯、中国、印度和土耳其的其他魅力贩卖者从中受益"。

证据就是：作为一个深思熟虑的巧合，俄罗斯外交部长刚刚受到刚果总统德尼-萨苏-恩格索的接见。谢尔盖-拉夫罗夫不否认他很高兴听到刚果同行就他的国家在俄乌危机中的立场说，“刚果不能在火上泼油”，这是一个很适合俄罗斯人的立场。

《尼日尔之声》的编辑结论道：不管怎样，"法国人和俄罗斯人在非洲许多地方发生冲突，而且互不相让"。