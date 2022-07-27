乔拜登-习近平预计周四通话 涉及台湾和取消关税

乔拜登/习近平

美国总统乔拜登与中国国家主席习近平预计在明天周四举行电话会谈，这次通话的背景是台湾问题和俄罗斯入侵乌克兰的紧张局势。

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据路透社报道，白宫国家安全发言人约翰-柯比昨天周二告诉记者，将要讨论的话题从台湾的紧张局势到乌克兰的战争，以及我们如何更好地管理我们两国之间的竞争，当然是在经济领域。

路透社说，根据“一个中国政策”，美国与台湾没有正式的外交关系，但根据一项美国法律，美国有义务向台湾提供自我保护的手段。白宫一直重申这一立场没有改变，尽管人们对佩洛西可能访问台湾的旅行有所猜测。

柯比说，佩洛西是总统职位的可能继承人，因此，她的海外旅行关系到美国的国家安全。但只有她本人能对自己的旅行做出决定。

科比还表示，中国对佩洛西可能访台发表的"好战"言论只会使紧张局势升级。他说：“我们认为这无济于事，而且在这种情况下肯定没有必要”。

据法新社报道，白宫发言人周二表示，乔-拜登可能会与他的中国同行习近平讨论对中国产品关税问题，并指出，美国总统尚未就是否对中国产品取消关税做出决定。

白宫战略问题发言人约翰-柯比告诉媒体，在乔-拜登"可能在本周"与中国领导人习近平进行的电话交谈中，"肯定会讨论"美中贸易问题。

他补充说，美国总统认为，他的前任特朗普对中国所实施的关税考虑不周"，“让美国的家庭、小企业和农民付出了巨大的代价"。

法新社说，这位民主党总统面临着导致美国人情绪低落的超高通货膨胀率，正面临着对中国产品取消惩罚性关税，以缓解消费者价格激增的压力。