俄军承认其占领区赫尔松大桥被乌军部分摧毁

赫尔松大桥

俄罗斯承认乌克兰军队炮击并部分摧毁一座位于占领区赫尔松的战略大桥，但否认此举会对战斗结果构成影响...

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法新社7月27日发自莫斯科的报道，俄罗斯占领当局周三表示，乌克兰已部分摧毁了俄罗斯占领的赫尔松市一座主要桥梁，并表示正在铺设浮桥。目前乌克兰正在南部发起反攻。

赫尔松郊区的安东诺夫斯基（Antonovski）大桥是连接该市与第聂伯河南岸和赫尔松州其他地区的唯一桥梁，是一条具有战略意义的关键通道。

俄罗斯占领当的的代表基里尔-斯特雷莫索夫（Kirill Stremooussov）试图向媒体淡化这座大桥关闭造成的影响。他表示，炮击大桥不会对战斗的结果产生影响...，只是让人们的生活变得更困难"。他没有具体说明损坏的程度。

这位发言人说，"一切都在预料之中"，并说，俄罗斯军队将安装一些军事浮桥和桥梁，以便渡河。

赫尔松州的首府赫尔松市，距离乌克兰军队正在发起反攻的前线仅有几公里，乌克兰军队正在那里夺回俄罗斯入侵初期失去的领土。

乌克兰总统顾问米哈伊洛-波多利亚克（Mikhaïlo Podoliak）在推特上评论乌军炮击安东诺夫斯基大桥时说，"占领者必须学会游过第聂伯河，或趁着还能够，离开赫尔松"。

乌克兰武装部队南部指挥部发言人娜塔利娅-古梅尼奥克（Natalia Goumeniouk）也向乌克兰媒体证实了乌克兰对该桥的打击。她说，这次炮击是“外科手术”式的“精细活"，旨在打击“"敌方部队的士气”。

乌克兰军队最近几周在南部赫尔松地区的反攻已收复了一些失地，并使赫尔松更加接近前线。

赫尔松地区具有战略意义，因为该地区与莫斯科在2014年吞并的克里米亚半岛接壤。而且拥有大片广袤的沃土，对乌克兰的农业也至关重要。

俄罗斯一旦占领这个地区，便可从陆地将克里米亚与俄罗斯本土及俄罗斯占领的其他乌克兰地区连接起来。

俄罗斯占领当局正计划在赫尔松地区举行所谓的“全民投票”，以吞并赫尔松和邻近的扎波罗热（Zaporijjia）地区。