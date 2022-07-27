俄罗斯对欧洲输气量大减：只剩两成

俄气/欧洲

俄罗斯北溪管道7月27日早晨开始大幅减少向欧洲输送天然气，据德国天然气公司的数据，输送量只剩“管道容量”的20%。德国梦醒：俄罗斯签署的任何条约承诺都是不可信的。

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意大利埃尼集团表示，它已被俄气公司告知，周三天然气输送量从3400万立方米，降到2700万立方米。

周一，俄气巨头（Gazprom）宣布从周三起，将北溪管线每日输送量减半，理由是对一台涡轮机进行维修。

克里姆林宫发言人周二表示，输气量减少的原因是西方对俄罗斯的制裁。"他并说："如果没有这些限制，一切都会在通常的时间框架内完成（......）。

欧洲人驳斥了技术原因，指责莫斯科将天然气作为经济和政治武器。

德国是对俄气依赖最严重的欧盟国家之一。德国前政府与莫斯科长期合作北溪管道项目，原以为可以相信俄罗斯的条约承诺，却未料普京早已布局，将天然气作为打击西方的战略武器。

欧盟27国昨天周二在布鲁塞尔就一项节能计划达成一致，各国同意"尽一切可能"，在2022年8月至2023年3月期间，将各自天然气消费量，比照过去五年同期平均水平，减少15%，以帮助德国应对燃眉之急。

法国能源转型部长帕尼耶-鲁纳歇（Agnès Pannier-Runacher）昨天强调说，"欧洲的团结绝对必要"。因为"我们的工业生产链是完全相互依存的“，"如果化学工业在德国咳嗽，那么整个欧洲工业就会停顿下来"。

欧盟轮值主席国捷克的能源部长强调，“俄气”再次削减进一步证明"欧洲必须"尽快减少对俄罗斯的依赖"。

德国副总理兼经济气候部长罗伯特-哈贝克（Robert Habeck）昨天表达歉意说，"德国在过去犯了一个战略错误"，培养了对莫斯科的这种依赖。

他还说，"这不仅是德国的问题，中欧和东欧国家也遇到这个问题，我们都盲目地依赖廉价的俄罗斯天然气已经太久了。现在我们必须一起解决这个问题。