路透:美监管机构不接受对中国审计准入任何限制

美国监管中国公司

华盛顿和北京对在美上市中国公司的审计合规性的争端尚未解决，美国监管机构决绝对中国网开一面，可能会有数百家中国公司被踢出纽约证券交易所...

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路透社7月26日消息，两位了解美国监管机构想法的人士告诉路透社，美国上市公司会计监管机构不会接受对其查阅在纽约上市的中国公司的审计文件设置任何限制，包括那些已经退市的公司。

华盛顿和北京正在进行谈判，以解决有关在美国上市的中国公司的审计合规性的长期争端，如果不解决，可能会有270多家中国公司被踢出纽约证券交易所。

路透社消息说，长期以来，中国当局以国家安全为由，不愿意让海外监管机构检查其本地会计师事务所。

据熟悉美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）想法的一位人士说，将中国公司除名会使北京无法与美国的规则接轨。

该人士说，美国上市公司会计监督委员会必须能够根据风险来挑选它想检查的对象。"如果中国监管机构要在任何程度上限制我们，那就是让我们无法执行任务，我们不会接受。"

据英国《金融时报》在周日援引消息人士的话报道，中国正准备根据数据的敏感度对在美国上市的中国公司进行分类，这是为试图遵守美国规则而做出的潜在让步。

中国证券监督管理委员会（CSRC）周一否认了该报道。这些消息来源拒绝透露身份，因为这些讨论是私下进行的。

美国上市公司会计监督委员会的发言人肯特-伯翰（Kent Bonham）说，"美国上市公司会计监督委员会必须能够完全接触到它选择检查或调查的任何公司的审计工作文件—不能有漏洞或例外。

肯特-伯翰补充说，在我们继续与（中国）当局合作以达成符合美国法律规定的协议时，时间是至关重要的。

中国证监会（CSRC）没有立即回应路透社星期二的评论请求。

中国此前曾表示，双方都致力于达成一项协议，尽管美国对这一前景持更加谨慎的态度。

美国上市公司会计监督委员会的监督方美国证券交易委员会的主席加里-根斯勒（Gary Gensler）本月表示，他对达成协议"并非特别有信心"。

路透社说，第一个消息来源说，主要的症结在于美国上市公司会计监督委员会为实现其任务所拥有的准入程度。

"中国的同行们希望有不同程度的准入，这一点我们不能接受。我们需要全面准入。"

熟悉美国上市公司会计监督委员会想法的第二位人士说，该委员会的检查和调查是有追溯性的，这意味着即使在退市之后--这可能需要一年多的时间--经审计的财务报表仍会受到审查。

这位人士说："即使在退市之后，公司可能仍有向美国证券交易委员会提交文件的要求--包括接受委员会检查的审计财务报表。

公司可能仍然被要求向美国证券交易委员会提交经审计的财务报表，即使它们没有在美国的交易所上市，例如，如果它们有超过300名美国股东，或者如果公司在美国的证券交易市场进行交易，那么它们仍然需要向美国证券交易委员会提交财务报表。

第二个消息来源补充说，如果公司有超过300名美国股东，或者公司在美国的证券交易超过一定的门槛。

路透社说，这场已酝酿十多年的监督争论在去年12月达到了顶峰，当时美国证券交易委员会根据《外国公司问责法》敲定了将中国公司除名的规则。据说有273家公司面临风险。

今年5月，美国证券交易委员会的一名官员警告说，该机构需要在2022年11月初之前完成检查，以满足可能最早至2023年的最后期限。

该机构还开始公布一份可能面临被从华尔街除名的公司"临时名单"，这导致总部设在中国和香港的公司在美国的股票大幅下跌。