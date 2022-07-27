马克龙访贝宁 法国75议员警告他:这国太专制

马克龙/贝宁

法国总统马克龙周二结束对喀麦隆的访问，今天访问贝宁，非洲媒体打趣他“换肩膀扛枪”，在俄罗斯等国扑向非洲的竞争压力下，不再坚持避开专制国家。法国75名议员则致函警告他，贝宁可是过分专制的国家...

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大约75名法国左翼生态议员周二公布一封写给马克龙的信函，提醒他注意贝宁的"过度专制"，和政治犯"令人震惊"的情况。

这封信主要提到贝宁当局在2021年12月中旬，将前司法部长马杜古（Reckya Madougou）以"恐怖主义"判处20年监禁，将“宪政派”人士艾沃（Joël Aïvo）以"阴谋破坏国家权力"罪判刑10年。

那位前司法部长在总统选举的前几天被捕，她的候选人资格被拒绝，她的律师谴责法官"既不自由也不公正"，而且"没有证据"就判刑。

在这两次定罪之后，美国表示"严重关切对贝宁刑事司法系统的政治干预"，并对该国"有系统地针对反对派人物"表示遗憾。

法国议员信中指出，贝宁大多数主要反对派人物都被起诉，现在流亡在海外。

贝宁距离下一次立法选举还有五个月，法国议员们希望埃马纽埃尔-马克龙的访问"不会成为对该政权的认可，相反，这将是一个机会，表明法国对政治局势和帕特里斯-塔隆政权的专制暴行并非充耳不闻。

然而，贝宁总统帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）周三在与访问科托努的法国总统埃马纽埃尔-马克龙举行的联合新闻发布会上否认其国家有政治犯"。法新社说，马克龙在人权问题上保持了沉默。

塔隆说，"在贝宁没有人因为政治观点而被拘留，但有人因在政治领域的行为、罪行和犯罪而被拘留。

当一名法国记者询问他是否会很快释放两名在2021年底被判处长期监禁的反对派人士时，他宣称自己“问心无愧，忠于原则”。不过，他又补充说，不排除将来会有"大赦"。

塔隆总统于2016年当选，并于2021年再次当选，他启动了政治和经济改革，以使其国家走上发展道路。但这种现代化也伴随着民主的重大倒退。据该国反对派称，民主在今天几乎已沦为虚无。

法国75名左派议员向马克龙呼吁说，“我们所呼吁的与非洲国家恢复关系，在许多方面都需要我们对民主和人权的承诺采取模范立场”。

在喀麦隆之后，埃马纽埃尔-马克龙将于周四访问几内亚比绍，然后结束他连任后的首次非洲之行。