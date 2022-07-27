7大工业国集团准备制定俄罗斯石油出口价格上限

能源

7大工业国集团（G7）高层官员7月27日表示，7大富裕经济体力求最迟在12月5日备妥机制，为俄罗斯出口石油制定价格上限，届时欧盟禁止以海路进口俄国原油的制裁措施将生效。

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路透社和中央社报道报导，这位不愿具名的官员说：“我们要确保油价上限机制在同一时间生效。”

7国集团希望俄国原油价格由买方制定，使价格高于俄国生产成本，以激励俄方继续产油，但必须远低于目前的市场高价。

如此一来，俄国将面临困难抉择，那就是接受较低但仍可赚取的石油收益，否则在欧盟禁运令12月生效后，将几乎毫无收益可得。 7国集团上月表示，考虑对俄国原油制定价格上限，以限制俄国可投入乌克兰战事的石油收益。

此后7国集团便设法争取中国和印度加入，中、印目前是以折扣价向俄罗斯购油。

前述7国集团官员说：“我们已听取若干亚洲国家意见，他们对加入行动或进一步了解定价点有兴趣，以期在和俄罗斯洽谈未来购油合约时，能增加谈判筹码。”

另外，俄罗斯与欧洲联盟的能源僵局情势进一步升高，俄方星期三对欧洲减供天然气，将导致欧盟更难以在冬季供暖季节来临前补足储备，而且成本将会更高。

路透社报导，俄罗斯国营能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）本週稍早表示，北溪1号（Nord Stream 1）天然气管线供气量减至装置容量的1/5。