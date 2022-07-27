G20主席印尼总统佐科威访日 称已解除对日本食品进口限制

印尼/日本

印尼总统佐科威（无口罩左）与日本首相岸田文雄（无口罩右）2022年7月27日东京

20国集团主席印尼总统佐科威在北京之后，今天7月27日到访东京，他宣布，印尼已经解除对日本食品进口的限制。

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据共同社报道，日本首相岸田文雄7月27日在其官邸与印尼总统佐科威举行会谈。佐科威表示，福岛核事故后印尼持续实施的对部分日本产食品的进口限制措施，已经全部撤销。

岸田在会谈后的联合记者会上表达感谢称：这是“给灾区民众带来勇气，由衷表示欢迎。”

日本与印尼首脑还就双方密切合作以维持包括实现“自由开放印太”在内的海洋秩序达成了一致。

日相岸田表示，有意就印尼的水力发电站建设等项目提供总计436亿日元的贷款。

在联合记者会后，双方共进了午餐，并围绕俄罗斯进攻乌克兰、中国趋于活跃的东海与南海的局势展开磋商。

据共同社说，着眼于中国的动向，为了提供巡逻船帮助提高印尼海上保安能力，日方正在实施调查。双方在会谈中确认，将推进日本自卫队参与印尼与美军联合演习等的安保合作，并商定在去碳化领域的合作。

将在11月主持G20峰会的印尼总统佐科威在到访东京之前，于7月26日访问了北京，并将在明天7月28日访问首尔，他将与韩国总统尹锡悦会谈。