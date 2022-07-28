美众议长佩洛西以安全为由拒透露其东亚行程

佩洛西访台

据彭博社7月27日报道，美国众议院议长南希佩洛西以安全问题为由，拒绝讨论她8月份在东亚的旅行日程，也没有正式宣布她海外旅行的计划。

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该报引述1位知情人透露，佩洛西（Nancy Pelosi）8月初的亚洲之行包括在日本、印尼和新加坡停留，但潜在的台湾之行，因加剧美中之间的紧张关系，而尚未列入官方行程。目前官员们正在安排她将在东亚停留的地方，可能将马来西亚加入她的行程。

佩洛西原计划于今年4月访问台湾，但在她被检测出冠状病毒（Covid-19）呈阳性后取消了这次旅行。她尚未确认她的计划，但她说，"对我们来说，对台湾表示支持很重要"。

中国外交部发言人赵立坚本周一表示，北京正在为佩洛西可能访问这个被中国视为其领土一部分的自治岛而"认真准备"。

佩洛西是美国总统职位的第二顺位继承人，她可能将是自共和党人金里奇（Newt Gingrich）于1997年访台以来首位访问台湾的美国众议长。

美国总统拜登上周告诉记者，美国军方认为佩洛西的台湾旅行不是一个好主意，这番话引起了台湾方面的惊愕与不安。

但美国两党议员都鼓励佩洛西访问台湾，指出，在中国抗议后，如果不这样做，就等于默许了北京。众议院共和党领袖凯文-麦卡锡(Kevin McCarthy)周二晚上说，他认为佩洛西 "现在不应该放弃"任何访问台湾的计划。

凯文-麦卡锡表示，如果共和党人接管了众议院的控制权，且他明年成为议长，他将"很愿意"带领一个两党代表团访问台湾。