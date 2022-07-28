美国里根号航母打击群驶向台湾

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美国核动力航母罗纳德-里根号（左二）和韩国登陆平台直升机（LPH）舰马拉多号（左）在联合军演中航行，照片由韩国国防部提供2022年6月4日演习地点未公开。

一艘美国航母编队在台湾紧张局势中进入南中国海，正在驶向台湾。台海的紧张局势因美国众议长佩洛西可能访台而升温。

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美国海军第七舰队的官员证实了罗纳德-里根号（Ronald Reagan）航母在南中国海这一重要贸易路线上的部署航行，但没有对美国众议长佩洛西可能访台的问题发表评论。

第七舰队指挥官海利-西姆斯（Hayley Sims）在给路透社的一份声明中说，"罗纳德-里根号驱逐舰和其打击群正在行进中，在对新加坡进行成功的港口访问后，在南中国海开展行动"。

西姆斯补充说，里根号航母“作为例行巡逻的一部分”，“正在继续其正常的、预定的行动”，“以支持自由和开放的印度洋-太平洋”。

路透社说，中国外交部被要求对此发表评论时说，美国通过里根号的航行再次在南海"展示肌肉"。

据彭博社28日报道，美国第七舰队在回答彭博新闻社的询问时说，罗纳德-里根号核动力超级航空母舰在新加坡停靠五天后，于周二离开樟宜海军基地，前往有争议的水域。此行之前，中国外交部发言人赵立坚本周曾表示，北京正在 "认真准备"。

据南华早报引述据总部设在北京的智囊团"南海战略探测计划"提供的船舶追踪信息说，美国 "罗纳德-里根"号航母及其打击群，包括一艘导弹驱逐舰和一艘导弹巡洋舰，周一从新加坡出发，向东北方向驶向南中国海。

美国军方没有透露其最终目的地，但如果继续沿着同一方向，该航线将把里根航母编队带到台湾海峡。与此同时，中国也在该地区增强其空中力量。

美国众议院议长佩洛西如果访问台湾，将是自1997年以来访问台的最高级美国政治家，而北京已警告说，它将把这次访问视为一种危险的挑衅。

中国国防部发言人警告说，如果美国众议院议长"执意要去"台湾，中国人民解放军将"采取强有力的措施"。

美国官员告诉美联社，如果佩洛西继续要访问台湾，那么美国军方将增加其在印太地区的部队和资产调动，包括动用战机、舰艇、监视设备和其他军事系统，为佩洛西飞往台湾和她抵达台湾岛时，提供重叠的保护圈。

南华早报说，最近的卫星图像显示，解放军也在加强其在该地区的部署，包括扩大位于福建的一个空军基地，该基地与台湾隔海峡相望。

图片显示，本月早些时候，龙田空军基地（战斗机可在7分钟内到达台北）挤满了Flanker系列战斗机--俄罗斯制造的苏-27战斗机或中国的J-11或J-16系列的变种--以及由旧的J-6战斗机制成的特殊无人机。

该报还说，在与台湾发生冲突的情况下，中国可用数千架歼-6无人机作为诱饵压倒防空系统，携带电子战装置或装上炸药作为导弹使用。