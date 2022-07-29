泽连斯基视察敖德萨港：重要的是乌克兰仍然是全球粮食安全的保障者

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乌总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月29日抵达敖德萨港，视察了储存乌克兰粮食的港口，并会见了在敖德萨访问的七国集团（G7）国家驻乌克兰大使。联合国预计将在当天宣布一条商定的途径黑海的粮食运输路线。

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在乌克兰和俄罗斯于7月22日签署联合国支持的协议，结束俄罗斯长达五个月的黑海海军封锁，威胁到世界粮食供应后，乌克兰的港口预计将重新开放。

泽连斯基在其“电报”上的社交账号发文称，乌克兰已准备好出口粮食，正在等待合作伙伴发出关于运输开始的信号。

据泽连斯基介绍，“第一艘船，自战争开始以来第一艘船正在装载。这是一艘土耳其船。这表明港口已经开始工作了”。据泽连斯基说，随着几艘已经装船但因战争开始而无法起航的运粮船只离开，乌克兰粮食的出口即将恢复。

正如泽连斯基指出的那样，乌克兰正在等待合作伙伴——联合国和土耳其的代表发出有关开始粮食运输的适当信号。出口工作可能在未来几天开始。

泽连斯基说：“我们这边已经做好了充分准备。我们向我们的合作伙伴——联合国和土耳其发出了所有信号，我们的军队保证了安全局势。基础设施部长正在与土耳其方面和联合国进行直接接触，我们正在等待他们的信号，我们可以开始”。

泽连斯基相信，解除对乌克兰粮食出口的封锁将有可能避免全球粮食短缺，以及在需要粮食产品的国家出现饥饿和政治混乱。他强调：“对我们来说，重要的是乌克兰仍然是全球粮食安全的保障者。”

乌克兰基础建设部部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在周五的新闻发布会上告诉记者称，乌克兰已经为恢复粮食运输做了“200%”的工作。他说：“几乎所有的技术问题都已商定。今天，我们收到了联合国关于我们的船只可以在黑海向博斯普鲁斯海峡行驶的拟议路线的确认。我们已经准备好在那之后开始。我希望，到本周末，第一批船只可以离开我们的港口。”

当被问及周五是否会有运输进行时，库布拉科夫说：“让我们看看。我们正在等待，直到本周末，但这取决于（联合国）团队将如何工作和促进。”

“联合国致力于继续全面参与，并指望各方真正有效地遵守协议，”联合国驻乌克兰驻地和人道主义协调员卢布拉尼（Oslat Lubrani）告诉记者，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres ）一直亲自“日夜”参与谈判。

美国驻乌克兰大使布林克（ Bridget Brink）告诉记者称，“美国和世界其他国家将期待俄罗斯站起来并执行其协议”。英国驻乌克兰大使西蒙斯（Melinda Simmons）说，“球在俄罗斯的脚下。”

“他们仍然在签署将采取的路线。乌克兰人把他们的想法放在一起，俄罗斯人有其他想法，而联合国不得不进行调停。这就是我们正在等待的事情，”西蒙斯说。