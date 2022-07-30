美俄外长通话谈释囚 布林肯拒绝描述拉夫罗夫反应

俄罗斯

美国与俄罗斯外长今天展开俄乌战争以来的首度通话，美国国务卿布林肯在电话中促俄方释放2名美国人，称他与俄罗斯外长拉夫罗夫进行“坦率”且直接的交流。

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法新社和中央社报导，布林肯几周前还不愿与拉夫罗夫接触，如今则主动与他通话，施压俄罗斯接受美国的释囚提议。

美国总统拜登面临与日俱增的公众压力，让因携带大麻油遭俄罗斯囚禁的美国女篮球星格林纳（Brittney Griner）及被指控从事间谍活动遭监禁的退役美军陆战队员惠兰（Paul Whelan）能够回家。惠兰否认从事情报活动。

布林肯告诉媒体：“我们的对话坦率而直接。我劝克里姆林宫接受我们的重大提议，释放惠兰和格林纳。”

布林肯拒绝描述拉夫罗夫的反应，说道：“我无法给你我认为有多少可能性的评估，但重要的是他直接从我这里听到这项提议。”

据路透社消息，一名美国官员匿名表示，这通电话持续了约25分钟，“没有争论，而且很务实”。

拉夫罗夫向布林肯提议双方在换囚议题上回到静默外交。

俄罗斯外交部声明说：“关于可能交换遭监禁的俄罗斯人和美国公民一事，俄方强烈建议恢复以专业方法处理此事，并透过‘静默外交’，而不是抛出推测性讯息。”

俄国外交部还说，拉夫罗夫也谴责美军及北大西洋公约组织供应价值数以十亿计美元武器给乌克兰，说此举“只会延长基辅政权的痛苦，扩大冲突并让受害者变得更多”。

美国数週前默默地向俄罗斯提出换囚提议，据称愿意以遭定罪的俄国军火贩子布特换回这两名美国人，两国今年4月也有类似的换囚行动。

布林肯说，他也针对要求俄国遵守由土耳其斡旋将粮食从乌克兰运出的提议，及据称莫斯科当局打算吞併俄军占领的更多乌克兰地区一事向拉夫罗夫施压。

布林肯表示，他告诉拉夫罗夫，世界不会承认俄罗斯的吞併行为。

布林肯说：“非常重要的是，俄罗斯人直接从我们这里听到，这（吞併）将不会被接受，且不仅不会被接受，若俄罗斯一意孤行，将招致额外重大损失。”

布林肯指出，俄罗斯正在筹办“假公投”，试图“谎称乌克兰这些地区的民众用某种方式寻求成为俄罗斯的一部分”。

他还说，这些公投会是俄国总统普京（Vladimir Putin）“尽可能攫取乌克兰领土”的目标一环。