日首相赴美国纽约参加《不扩散核武器条约》审议大会

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7月31日，日本首相岸田文雄已于当天乘坐政府专机从羽田机场出发，前往美国纽约出席《不扩散核武器条约》审议大会。

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岸田文雄周日在推特上写道：“我们目前在纽约，有一种强烈的紧迫感。在核裁军问题上的分歧不断加深。俄罗斯的核威胁。正是因为实现无核武器世界的国际势头显著下降，我将首次以首相身份出席《不扩散核武器条约》审议大会，并将其作为扭转和重振实现无核武器世界势头的一个机会。”

岸田文雄在周日赴美前于首相官邸召开的记者会上表示：“首先，我是带着强烈的危机感前往纽约参加《不扩散核武器条约》审议大会的。当我看到国际社会在核裁军问题上的分歧和俄罗斯的核武器威胁时，我强烈感觉到，实现无核武器世界的国际势头正在明显下降。”

岸田文雄补充说：“正是因为我感受到了这种危机感，正是因为我们处于如此困难的境地，我才第一次以日本首相的身份参加《不扩散核武器条约》审议大会，并希望通过这次会议扭转实现‘无核武器世界’的势头。我强烈希望这次会议能成为扭转实现无核武器世界的势头的机会，并为其重新注入活力。正是考虑到这一点，我将前往纽约。”

据共同社报导，审议大会在进攻乌克兰的俄罗斯屡次发出核威胁的背景下召开。力图在拥核国家和非拥核国家之间发挥“桥梁作用”而出席会议的岸田文雄能否为会议成功出一份力成为焦点。2015年的上届会议未能通过最终文件，以破裂告终。

岸田文雄的演讲预计在日本时间8月1日深夜进行，将面向自己理想的“无核武世界”提出行动计划。他还打算宣布在联合国设立基金，让全世界的年轻人加深对战争核爆炸的理解。

报导称，除了审议大会，岸田文雄在美期间还将出席由日本等12个非拥核国家组成的“核裁军和核不扩散倡议”（NPDI）的外长会议。此外，他会与联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）举行会谈，并于2日晚返回日本。