瑞士官员：若中国入侵台湾，瑞士或采取欧盟制裁措施

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瑞士联邦政府经济事务处（SECO）国务秘书加布里埃尔·茵艾辛(Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch)7月30日在接受《新苏黎世报》采访时表示，“如果中国入侵台湾，瑞士可能会采取相应的欧盟制裁措施”。她指出，对中国的制裁对瑞士来说比对俄罗斯的制裁更激烈，并称“但我希望永远不会走到这一步”。

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瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)是政府内处理所有有关经济政策核心问题的管理中心。据了解，加布里埃尔·茵艾辛自2011年起担任主管该部门的国务秘书一职。她于去年8月宣布，将于今年7月从这一职务上卸任。

在被《新苏黎世报》问及瑞士在这种情况下是否会采取欧盟对中国的制裁措施时，加布里埃尔·茵艾辛回答说：“我坚信我们会采取这样的制裁。”她补充说：“然而，对中国的制裁将远比（对俄罗斯的制裁）更激烈，因为经济关系要重要得多。因此，在欧盟和美国以及瑞士的讨论可能会比就俄罗斯的讨论更大。但我希望永远不会走到这一步”。

即将退休的加布里埃尔·茵艾辛在采访中还为瑞士政府在执行欧盟对俄罗斯个人和实体的制裁的记录加以辩护，在俄罗斯今年2月全面入侵乌克兰后，瑞士政府全面采纳了欧盟的对俄方的制裁措施。

由于瑞士常年来是俄罗斯精英的热门目的地，也是俄国财富的海外聚集地之一，因此，瑞士政府面临的舆论压力越来越大，要求其更快地识别并冻结数百名受欧盟制裁的俄罗斯人的资产。

报导指，截至本月，瑞士已经冻结了价值67亿瑞士法郎（70.4亿美元）的俄罗斯金融资产和15处房产。加布里埃尔·茵艾辛表示，这个数字不太可能有太大变化。她说：“我们瑞士联邦经济事务秘书处（发现）没有迹象表明有许多被制裁者的资产还没有被找到。”