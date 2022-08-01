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就美国众议院议长佩洛西有可能会访问台湾、中共不停威胁一事，中国国民党基金会法国联络人荣子立对本台表示，中共有何面目谈“国家主权”？中共有何面目谈“领土完整”？

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中国国民党基金会法国联络人荣子立就佩洛西可能访问台湾表示，他支持佩洛西访问台湾，支持美国和台湾展开交流，也支持两岸和平对谈，他支持的是，两岸对等协商，而不是在共产党的武力威胁之下。

他问道，中共有何面目谈“国家主权”？中共有何面目谈“领土完整”？荣子立说，自1949年以来,中共出卖了多少领土以求和邻国，稳定政局？就这样，中共还大言不惭地大谈领土完整，岂不是贻笑大方？

荣子立表示，佩洛西议长访台乃自由世界的正常交流，中共因其触及它的“统一”谎言而恶言恐吓，实乃外强中干，……毫无底线可言。荣子立认为，自由世界进行正常访问是必须的，只须加强安全工作，以防中共阴招。

荣子立还表示，自由世界如果示弱于中共，中共必定气焰嚣张，咄咄逼人，固其野心，坚其阴谋，人类文明必然毁于中共之手。他说，自由世界必须大力坚持维护现有公正秩序，使中共无隙可乘。人人应该为保卫人类文明而战，人人应为捍卫自由世界而战。