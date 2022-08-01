俄乌达成协议后，首艘运粮船驶离乌克兰敖德萨港

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8月1日，据乌克兰和土耳其官员称，根据联合国促成的农产品船只安全通过黑海的协议，第一艘离开乌克兰敖德萨港的运粮船于周一早上启程。乌克兰基础设施部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）介绍指，该船装载了2.6万吨玉米，将驶往黎巴嫩的黎波里港。另有16艘满载粮食的船只已在敖德萨港内等待出港。

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土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表7月22日在伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。协议内容包括，在伊斯坦布尔建立联合协调中心(JCC)并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只，伊斯坦布尔联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

就这一最新消息，库布拉科夫表示：“畅通的港口将为乌经济提供至少10亿美元的外汇收入，并为农业部门明年的播种创造机会。”根据该协议，预计每月共有500万公吨粮食离开乌克兰，帮助缓解俄罗斯封锁乌克兰港口所引发的全球粮食危机。这些船只将通过黑海的一个安全通道，并通过博斯普鲁斯海峡到达全球市场。

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）周一通过发言人发表声明，对俄乌战争爆发以来第一艘运输粮食的商船驶离敖德萨港口、前往出口目的地表示欢迎。古特雷斯在声明中赞扬联合协调中心的努力，并感谢土耳其所发挥的领导力。

古特雷斯对首艘运粮船安全驶离敖德萨港感到高兴，他认为这得益于联合协调中心的不懈努力、总体监督和协调。他希望，这将是根据签署的倡议开展航行的许多商船中的第一艘。

古特雷斯表示，这将为全球粮食安全带来急需的稳定和缓解，特别是在最脆弱的人道主义背景下。古特雷斯还宣布，本着黑海谷物倡议的人道主义精神，世界粮食计划署计划购买首批3万吨小麦，并用联合国包租的船只从乌克兰装运。粮食计划署将在未来几天公布更多细节。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）说，周一上午第一批粮食离开敖德萨港，这是“世界的解脱之日”。库列巴在推特上写道：“对世界来说，特别是对我们在中东、亚洲和非洲的朋友来说，这是一个解脱的日子，因为在俄罗斯封锁数月之后，第一批乌克兰粮食离开了敖德萨。”

库列巴补充说，乌克兰“一直是一个可靠的合作伙伴”，并坚持认为该国将继续是一个合作伙伴，前提是“俄罗斯尊重其交易的一部分”。莫斯科方面，克里姆林宫将首批粮食从乌克兰敖德萨港出发描述为“非常积极”的发展。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一告诉记者称：“我不会谈论船只出发的规律性和它们的数量，这是对运营商的一个问题。但第一艘船已经出发的事实是非常积极的。”他补充说：“这是一个很好的机会，可以检验伊斯坦布尔会谈期间商定的机制的有效性。”佩斯科夫称：“让我们希望各方都能执行协议，并希望该机制能有效运作”。

值得一提的是，伊斯坦布尔的联合协调中心表示，预计周一没有更多的谷物货物离开乌克兰的黑海港口。联合协调中心称，进一步装运的日期和时间仍在制定中，可能只有在周二第一批货物在伊斯坦布尔通过检查后才会最终确定。

此外，欧盟和北约当天对第一艘运粮船从敖德萨港出航的消息表示欢迎，认为这是缓解俄罗斯入侵造成的粮食危机的“第一步”。欧盟外交与安全政策首席发言人斯塔诺(Peter Stano)说，布鲁塞尔仍然期待着“执行整个协议，恢复乌克兰对全世界客户的出口”。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在推特上写道：“我欢迎根据联合国促成的协议从敖德萨运出的第一批乌克兰粮食。我感谢我们的盟友土耳其所发挥的关键作用。北约盟国强烈支持全面执行该协议，以缓解俄罗斯在乌克兰的战争造成的全球粮食危机。”

7月31日，乌克兰南部城市尼古拉耶夫州州长维塔利·金（Vitaliy Kim）在社交平台“电报”上发文称，该州尼古拉耶夫市当天凌晨遭到俄军轰炸，乌克兰最大的粮食出口商之一Nibulon公司总经理阿列克谢·瓦达图尔斯基（Oleksiy Vadatursky）及其妻子遇袭身亡。

瓦达图尔斯基生前领导着一家谷物生产和出口公司，拥有一支将粮食运往国外的船队。对此，乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）表示，瓦达图尔斯基是袭击目标。

“这不是意外，而是经过深思熟虑和精心组织的谋杀” 波多利亚克说，“瓦达图尔斯基是乌克兰最大的农场主之一，是该地区的关键人物和主要雇主。准确的打击导弹不仅打进房子里，而且是在房子特定的侧翼卧室里。毫无疑问，这是一次准确的攻击。”