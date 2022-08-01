新西兰总理称在共同利益上与“更加自信”的中国进行合作 如何平衡与盟友和中国关系受关注

新西兰/中国

在印太地区的局势紧张的背景下，新西兰总理杰辛达·阿德恩周一表示，即使“随着中国在追求自身利益方面变得更加自信”，两国仍然可以而且应该在共同利益上进行合作。

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路透社报道分析认为，新西兰最近在安全问题和北京在南太平洋日益增长的存在方面都加强了语气，部分原因是今年早些时候中国和所罗门群岛签署了一项安全协议。西方盟国担心中国推动影响力，特别是其提议的太平洋地区安全协议。阿德恩呼吁北京尊重和支持她所说的巩固地区和国际和平与稳定的机构。但与此同时，新西兰仍然依赖与中国的贸易。中国是新西兰最大的贸易伙伴，这一重要地位对新西兰人来说一时难以改变。有分析认为，新西兰总理试图在盟友与中国之间寻求平衡点。

阿德恩在奥克兰举行的中国商业峰会上发表演讲时表示，虽然有些领域对新西兰非常重要，而且新西兰的观点与中国不同，但新西兰愿意参与其中。她说：“我们还将倡导反映新西兰利益和价值观的方法和成果，并对不符合新西兰利益和价值观的问题发表意见。” 她指出，“我们的差异不需要定义我们，但不能忽视它们。”

阿德恩还表示，她正计划访问中国，“抓住新的对话机会”，支持贸易关系，并在气候危机方面进一步合作。

阿德恩说，新西兰和中国都是“相对和平、稳定和繁荣的主要受益者……联合国等规则、规范和机构是稳定和繁荣不可或缺的基础，”，但也“受到威胁” ”。她强调，“我们看到如果基于规则的国际体系动摇，我们将失去多少。”阿德恩还补充说，管理两国关系的差异并不总是那么容易，而且“没有任何保证”。

阿德恩补充说，她期待与中国进行面对面的部长级访问，并计划在新冠疫情措施允许的情况下率领一个商业代表团前往那里，而且两国之间也有可能进行外交部长访问。她还表示，她正计划访问中国，“抓住新的对话机会”，支持贸易关系，并在气候危机方面进一步合作。

路透社指出，新西兰一直对经济胁迫、侵犯人权，尤其是新疆维吾尔人的待遇、香港的民主倡导者以及最近对太平洋潜在的军事化表示担忧。新西兰曾多次参与有关这些问题的联合声明。

《卫报》分析指出，阿德恩的演讲与其第二届政府外交政策的党派路线密切相关。该政策强调与中国打交道时的“尊重、一致性和可预测性”：本质上，政府将继续在互利事务上与中国密切合作，特别是在贸易方面，同时指出外交政策和人文方面权利的分歧。但这种平衡行为有时很难管理。新西兰在贸易方面仍然高度依赖其最大的贸易伙伴中国，与北京的贸易占其贸易总额的 23% 和货物出口的 32%。

《卫报》 周一发自新西兰奥克兰的报道还称，继阿德恩周一发表讲话后，驻太平洋美军司令表示，他希望扩大和加强与新西兰的关系。他说澳大利亚和新西兰在太平洋地区的领导地位“至关重要”。