古特雷斯警告核覆灭危险，拜登再邀普京谈判新核武协议

联合国秘书长古特雷斯2022年8月1日在不扩散核武器条约签约国审议大会之际，向媒体发表讲话。

不扩散核武器条约签约国第十次审议会议在纽约召开之际，联合国秘书长古特雷斯1日在大会上再次提醒核武器带来的覆灭危险仅在一念之差。美国，法国和英国三个核大国1日联名呼吁俄罗斯停止核武威胁。俄罗斯总统普京当日则在一份公报中表示，核战争没有赢家。

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的确，这次不扩散核武器条约签约国审议会议在乌克兰战争爆发，俄罗斯总统多次发出核武威胁的背景下召开。联合国秘书长古特雷斯1日在大会上表示，自冷战最严重时期以来，核武威胁还从未如此之高。只一个误会，一次误判，人类就可能遭遇核覆灭。他在讲话中提及当今世界面对的种种危机时，提到中东地区、提到朝鲜、也提到乌克兰战争。

主持大会的阿根廷人古斯塔沃·兹劳伊涅也表示，核武威胁已经重新回到冷战时的水平。

不过，此前多次拿出核武威胁的俄罗斯总统普京也在致审议大会的一份信函中表示，核战争没有赢家，永远不应当发动核战争。

美国总统拜登则表示，美国政府愿意与俄罗斯尽快展开谈判，达成一项新的控制核武器协议，取代将在2026年到期的美俄新削减战略武器条约。

但拜登也强调，谈判需要有有行动诚意的伙伴。俄罗斯需要表明它愿意与美国为控制核武器而努力。

此外，美，英，法三个核大国1日发表共同声明，共同呼吁俄罗斯停止危险的核武威胁。

不扩散核武器条约1970年正式生效，有190多个国家签署该条约，但拥有核武器的国家不断增加，已经从当时的5个增加到8个。而围绕朝鲜以及伊朗核开发的谈判目前都陷入僵持。

1日，美国也呼吁中国参加控制核武器谈判，认为中国作为联合国安理会承认理事国，有责任参加这项努力。