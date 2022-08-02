裴洛西抵台强调无违美政策共军4日起封锁台湾演习三天

裴洛西

搭载美国众议院议长裴洛西访问团的专机，2日晚间10点44分降落在台北松山机场，这是25年以来首位访台的美国众议院议长，也是层级最高的美国政要。上一次美国众议院议长访台，是1997年的金瑞契（Newt Gingrich）。

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裴洛西抵达松山机场时，台湾外交部长吴钊燮代表政府接机，美国在台协会（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）也到场迎接。裴洛西挥手向现场的支持者致意，随后搭车前往下榻的君悦酒店。新党的支持群众在酒店外示威抗议。

裴洛西透过办公室发表声明指出，这次率团访台是信守美国支持台湾蓬勃民主坚定不移的承诺。她并强调，访问台湾并不违背美国长年的政策。

她指出，访问台湾是印太行程的一环，还包括了新加坡、马来西亚、韩国及日本。聚焦共同安全、经济伙伴关系及民主治理。她说，访团与台湾领导人的讨论，将着重于重申美国对伙伴的支持，促进双边共享利益，包括推进自由开放的印太区域。

她强调：「美国坚定支持台湾2300万人民，这在目前，比以往都更加重要，因为世界正面临独裁与民主的抉择。」

面对中国强硬反对的态度，裴洛西表示，她的造访只是众多访问台湾的美国国会团之一，绝没有跟美国长年的政策相抵触，该政策是以台湾关系法、美中公报及六项保证为准则，美国持续反对单方面改变现状的行为。

裴洛西3日上午将拜会台湾立法院长游锡堃与立法院各党团总召，随后前往总统府拜会台湾总统蔡英文，台湾外交部也将规举行一场记者会，3日中午将出席蔡英文的午宴，下午参观景美人权文化园区，预计傍晚5点多离台。

裴洛西专机抵台后，新华社授权发布，中共解放军8月4日12时到7日12时，将在台湾岛周边，进行重要军事演训行动。公告的示意图显示，解放军将在台湾周边六个地区同步进行军演，并要求为了安全，在此期间有关船只和飞行器不要进入上述海域和空域，形同在裴洛西离台后，将封锁台湾三天。

大陆国防部新闻发言人吴谦2日晚间发表谈话，对裴洛西访台表达强烈谴责、坚决反对。他强调，中国人民解放军高度戒备，将展开一系列针对性军事行动予以反制，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉，和台独分裂图谋。