中国4-7日绕台军演或侵台湾领海

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在美国众议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚抵达台湾后，中国军方宣布从8月4日开始绕台军演射击。分析认为中国军队这次可能侵入台湾领海。佩洛西已在8月3日傍晚离开台湾。今天27架中国军机进入台湾航空识别区。

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中国解放军8月2日23点宣布，自8月4日中午12时至7日中午12时，在台湾周边"进行重要军事演训行动，并组织实弹射击"。

据中央社报道, 用中共宣布的“经纬度”对照海图说，这6个海域分布在台湾北部、东北部、西北部、东部、南部及西南部海域，位在台湾海峡、巴士海峡、东海及太平洋等海域，其中高雄外海的演训区域离陆地不到20公里。

中央社说，澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究员鲁瑟（Nathan Ruser）认为，解放军计划在台湾拥有主权的海域进行实弹军事演训，这是过去数十年来最挑衅的举动，符合联合国定义的「国家侵略」行为。

鲁瑟分析，解放军公布的6个演训区域，当中接近基隆与高雄外海的3处已划入台湾领海范围内。他形容这是非模糊的升高挑衅并画在错误的地点。

法新社说，美国众议院议长南希-佩洛西在一次历史性和有争议的访问后，已于8月3日傍晚离开台湾。根据电视直播画面，82岁的美国众议院议长佩洛西在台北松山机场的停机坪上向政要们致意，然后登上了下午18点起飞的美国军机, 前往她本次亚洲之行的下一站韩国。

佩洛西是25年来访问该岛的最高级别美国政要，她在台北与蔡英文会面时说，她是"和平"地来到该地区，同时保证美国不会放弃生活在北京不断入侵威胁下的民主台湾。

台湾总统蔡英文周三上午与美国众议院议长南希-佩洛西会面时表示，面对中国威胁要在台湾海岸附近进行危险的军事演习，以报复美国众议院议长南希-佩洛西的访问，台湾"不会退缩"。

另据台湾国防部在推特上宣布，27架中国军机"在2022年8月3日进入台湾周边的防空识别区。