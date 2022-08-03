南希-佩洛西乘专机离开台湾

佩洛西/台湾

美国众议院议长南希-佩洛西在一次历史性和有争议的访问后，于周三离开台湾。

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法新社说，根据电视直播画面，82岁的佩洛西今天8月3日在台北松山机场的停机坪上向政要们致意，然后登上了18点起飞的美国军机。

昨晚8月2日抵达台湾的美国众议长佩洛西今天8月3日当面告诉台湾总统蔡英文, 美国绝不会背弃对台承诺。

台湾总统蔡英文周三表示，面对中国的威胁台湾“不会退缩”。北京正要在台湾海岸附近进行危险的军事演习，以报复美国众议院议长南希-佩洛西的访问。

法新社今天发自台北的报道说，佩洛西是25年来访问该岛的最高级别美国官员，她在台北与蔡英文会面时说，她是"和平"地来到该地区，同时保证美国不会放弃这个生活在北京不断入侵威胁下的民主岛屿。

佩洛西于周二晚间乘坐一架美国军用飞机抵达，并于下午6点（格林尼治标准时间上午10点）离开该岛，前往她亚洲之行的下一站韩国。她的短暂停留引发了北京的愤怒，北京认为台湾是其领土的一部分，并强烈反对对该岛的任何形式的国际承认。

中国外交部长王毅周三表示佩洛西访问台湾“是一场闹剧”，并威胁称：“美国在所谓'民主'的幌子下侵犯中国的主权（......），他表示，冒犯中国的人将受到惩罚。

中国国防部承诺采取"有针对性的军事行动"，从周四开始在该岛周围进行一系列军事演习，包括在台湾海峡进行 "远程实弹射击"。根据中国军方公布的坐标，一些军事行动将在离台湾海岸20公里的地方进行。

外交部发言人华春莹告诉记者，这些演习"是对一些美国政客和台独分子的严重挑衅行为进行报复的必要和合法措施"。

台湾总统蔡英文说，"面对蓄意增加的军事威胁，台湾不会退缩"。她与佩洛西会面时说：“我们将（......）继续捍卫民主”，并感谢佩洛西“采取具体行动”，在这个关键时刻表明（她）对台湾的坚定支持。