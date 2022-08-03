台湾立法院朝野党团欢迎佩洛西

佩洛西/台湾

据中央社报道，美国联邦众议院议长南希-佩洛西今天8月3日上午拜访了台湾立法院；朝野各党团在立法院的“总召”代表其所属政党，对佩洛西的来访表达肯定及欢迎。

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该报道说，佩洛西与台湾立法院副院长蔡其昌（议长游锡堃新冠阳性）及民进党总召柯建铭、国民党总召曾铭宗、民众党总召邱臣远及时代力量总召邱显智等人会了面。

但在蔡其昌及南希-佩洛西发表公开谈话后，会议转为“闭门”会谈；佩洛西离开立法院时并未受访。

民进党总招柯建铭等人先后接受媒体联访，对于两岸紧张关系，民进党总招柯建铭提到，他让佩洛西知道台湾立法院所做的努力，包括通过国安五法、反渗透法等；在人权议题上，也修正通过促转条例、政治档案条例等，是台湾告别过去“威权时代”，走向“民主自由人权”的重要指标。

柯建铭说，佩洛西应该能感受台湾民众对她的欢迎，相信未来如何深化台美之间的合作及安全，是大家的目标。

曾铭宗表示，他要代表国民党及国民党主席朱立伦欢迎佩洛西的到访，而她的到访，凸显美国对台湾自由民主的支持，也希望佩洛西能带来台海的稳定与和平；国民党会跟中华民国及友好的民主同盟国家站在一起，一起维持亚太地区的和平稳定，捍卫中华民国。

曾铭宗指出，不管是国民党团还是其他党团，在会中都提到希望强化有关经济、供应链的合作，尤其是IC制造有关积体电路部分，而中华民国台积电最强，大家都希望加强合作。

邱臣远说，对于佩洛西访团来访，他要代表民众党与其党主席柯文哲，欢迎他们来台；感谢美国一直以来对台湾民主自由价值的支持，他在会中向访团成员表达民众关心的几个议题，包括民主自由价值的捍卫、区域和平安全稳定、促进经济发展等。

时代力量总召邱显智指出，台湾人民竭诚欢迎佩洛西访台，他在会中提到台湾与中国不同之处，例如“台湾律师可以参选进入国会，中国的维权律师处境却很困难”等；他表示，希望未来立法院长游锡堃能够带领跨党派立委到美国国会进行正式访问，也希望总统蔡英文到美国做国是访问，而佩洛西听完他的说法后，看起来非常高兴。

此外，立法院外交及国防委员会召委、民进党立委罗致政受邀出席这场活动，他在会中说，在中国的警告跟威胁下，佩洛西还是坚持来台访问，这传递一个非常重要的讯息给亚太、印太地区，就是“民主国家不会屈服中国的威胁与压力”，“专制国家不应该要求其他国家的人谁能来、谁不能来”。

罗致政也提到，现在对台湾等民主国家的挑战，不只是如何扩大民主的问题，也要去捍卫民主，因为威权专制国家利用民主自由人权，弱化民主国家的自由与民主，因此在民主与安全间，要取得一个平衡，最好的作法是要透过民主的立法；佩洛西听完他的发言后，认为这些议题很重要，也认为自由和民主是一体两面。