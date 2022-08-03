早报:500中国富豪料年内携24亿美元移居新加坡

中国富豪移民新加坡

新加坡联合早报8月3日报道，上万中国的“高净值人士”（High Net Worth Individuals）正在尝试迁移到其他国家，其中打算在今年移到新加坡的估计超过500人，随他们一起转移的财富估计至少24亿美元。

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该报询问伦敦投资移民咨询公司Henley and Partners获得答复是，今年全年，中国估计有1万名高净值人士（富人）寻求机会迁移到其他国家。他们每人平均会带走大约480万美元。因此，高达480亿美元的财富，估计会流到中国以外的国家。

在净流出的1万人当中，约有4千200人已在今年1月到6月间完成迁移。他们迁移的首选国家是美国，其次是加拿大、澳大利亚、英国和新加坡。

该机构估计今年迁移到新加坡的中国富人应该会超过500人。新加坡联合早报计算说，这些人至少可以给新加坡带来24亿美元的财富。

该报道说，中国继续因移民而失去大量百万富翁。不过，今年净流失的1万名高净值人士仅相当于中国高净值人口总数的1％左右。伦敦投资移民咨询公司Henley and Partners说，在过去几年里，中国的总体财富增长一直在放缓，因此，近期高净值人士的外流可能比过去更显著。

据房地产经纪公司合登集团统计，新加坡本地豪华公寓第二季成交量环比激增了64％，来自外国买家的询问也增加。The Nassim近期成功售出一个2000万元的四卧房单位，买家相信就是一名中国人。

该消息还说，在6月间，位于新加坡福康宁一带的康宁河湾（Canninghill Piers）也有来自中国的一名买家，一次买下20个单位，全是三卧房和四卧房的大户型，总交易额估计超过8500万元。当时的消息说，这名买家还可能买多10个单位，使到总交易额超过1亿元，“为我国（新加坡）政府贡献约3000万元的印花税税收”。