美国宣布制裁普京知名女友及一批富豪精英

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美国宣布制裁普京的“知名女友”及一批精英富豪。美国财长耶伦说：在无辜人民遭受俄罗斯非法侵略战争之害的同时，普京的盟友却富裕起来，过着奢华的生活。

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据美国有线电视新闻网CNN消息，美国财政部周二8月2日宣布制裁俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的知名女友。这是拜登政府为惩罚克里姆林宫在乌克兰的持续战争而采取的一系列针对俄罗斯精英的措施的一部分。

该消息说，阿琳娜-马拉托夫娜-卡巴耶娃（Alina Maratovna Kabaeva）一直与俄罗斯领导人普京有着浪漫的联系。美国财政部的一份声明说，她因"是或曾经是俄罗斯联邦政府的领导人、官员、高级行政人员或董事会成员"而受到制裁。

该声明将39岁的卡巴耶娃描述为"与普京关系密切"。她"是俄罗斯国家媒体集团的现任负责人，该集团是亲克里姆林宫的，集电视、广播和印刷为一体的媒体帝国"，也曾是俄罗斯国家杜马的成员。

今年4月，据《华尔街日报》报道，美国正在考虑制裁卡巴耶娃，但鉴于她与普京关系密切，担心此举会激化紧张局势。卡巴耶娃此前受到欧盟和英国的制裁。

除了卡巴耶娃外，美国财政部还宣布对俄罗斯其他一些寡头、一家大型钢铁公司及其两家子公司，还有一家被指控从事逃避制裁行动的金融机构及其总经理进行制裁。

另据美国国务卿安东尼-布林肯宣布，对三名寡头、一家由俄罗斯交通部监管的国有公司、"四名个人和一个与俄罗斯合作在乌克兰境内非法经营的实体"，及24个俄罗斯国防和技术相关的实体进行制裁。

布林肯说："美国还对893名俄罗斯联邦官员和31名外国政府官员实施签证限制，他们的行为支持俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区，从而威胁或侵犯了乌克兰的主权。

该消息说，美国宣布的许多被针对的制裁对象，都是已被英国、澳大利亚、加拿大和欧盟等盟友制裁的寡头。

奢华生活

财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）在一份声明中说："在无辜人民遭受俄罗斯非法侵略战争之害的同时，普京的盟友却使自己富裕起来，并资助其奢华的生活方式"。美国财政部将利用我们所掌握的一切工具，确保俄罗斯精英和克里姆林宫的帮凶为他们在一场付出无数生命的战争中的共谋行为负责"。

国务院周二宣布制裁的寡头是安德烈-伊戈尔维奇-梅尔尼琴科（Andrey Igorevich Melnichenko）、亚历山大-阿纳托列维奇-波诺马连科（Alexander Anatolevich Ponomarenko ）和德米特里-亚历山大维奇-普利安斯基（Dmitry Aleksandrovich Pumpyanskiy）。美国国务院在一份概况介绍中说，被扣押的AXIOMA游艇被确认是普利安斯基拥有权益的财产。

据该概况介绍，波诺马连科"是一个与其他寡头和弗拉基米尔-普京的海滨宫殿建有密切联系的寡头"，他以前曾被英国、欧盟、加拿大、澳大利亚和新西兰制裁过。

周二被美国财政部制裁的寡头中包括安德烈·G·古里耶夫（Andrey Grigoryevich Guryev）化工公司磷农"PhosAgro"的创始人和前政府官员。这名俄罗斯亿万富翁被美国财政部称为普京的"已知亲密伙伴"。他也受到英国的制裁，据美国财政部的说法，他 "拥有威坦赫斯特庄园，这在伦敦是仅次于白金汉宫的第二大庄园"。