布林肯与博雷利举行会谈：跨大西洋关系比以往任何时候都更强大

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8月4日，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在柬埔寨首都金边参加东盟外长扩大会议时举行了场边会谈。博雷利表示，美国和欧盟的关系，双方的跨大西洋关系，“比以往任何时候都更强大”。

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布林肯会后在推特上写道：“在柬埔寨与博雷利会面，我们重申了对东盟中心地位的承诺。我们正在共同努力支持乌克兰，同时追究俄罗斯的责任。我们还讨论了伊朗的核计划和推进印太地区的和平与安全。”

博雷利通过推特指出：“见到我的朋友国务卿布林肯总是很高兴。美国和欧盟继续携手合作，回击俄罗斯对乌克兰以及全球体系和经济的攻击。我们还讨论了《联合全面行动计划》‘伊朗核协议’，以及如何维护台湾海峡的和平与稳定。”

据美国国务院介绍，布林肯在会议伊始时向博雷利说：“看到我的朋友和伙伴何塞·博雷利以及我们所有来自欧盟的同事，我感到特别高兴。在应对摆在我们面前的影响我们公民生活的许多挑战时，我们是首选的合作伙伴，而我们比以往任何时候都更紧密合作的领域之一是在更广泛的印太地区，我们在那里有非常共同的方法，而且我认为我们正在有效地将这些方法结合起来。”

布林肯说：“因此，这是一个很好的机会，让我能够与何塞交换意见，因为我们将在柬埔寨这里举行一些会议，包括与我们的东盟伙伴，以及欧盟和美国都非常关注的议程上的一些事情，当然包括俄罗斯侵略乌克兰的持续后果。当然，包括俄罗斯对乌克兰的侵略正在造成的后果——例如，全世界都感受到的粮食不安全，以及因俄罗斯的侵略而加剧的能源价格挑战。”

布林肯补充说：“但也包括这一地区的许多直接问题，包括缅甸的局势，随着几天前（缅甸）民主活动家被可怕地处决而变得更加糟糕，但也包括与东盟的一个非常重要和积极的议程。我们都致力于东盟的中心地位，我们都在与东盟国家和东盟（秘书处）本身的同事密切合作，以推进一个强有力的议程，处理人们在从气候到新冠疫情，到新兴技术，到有效处理自我维持等方面所面临的挑战。所以有很多东西要讨论。何塞，像往常一样，能和你在一起真是太好了。”

据欧盟对外行动署介绍，博雷利随后对布林肯说：“我喜欢被当作是首选的朋友。这是一个很好的表达。通常，你谈论的是最后的贷款人，而成为这种手段的朋友是一件好事。我们是首选的朋友。我们相互依赖。我们的关系——跨大西洋关系，比以往任何时候都更强大。”

博雷利向布林肯表示：“我们正在一起工作，捍卫和支持乌克兰免受俄罗斯的侵略。这将是一个很好的机会，可以再次向世界解释，粮食和能源危机不是我们制裁的后果，而是战争和俄罗斯封锁来自乌克兰的（粮食出口）的后果。我认为，我们必须做出更大的努力，以反驳俄罗斯的这种说法。对世界来说，重要的是了解谁是有罪的，谁是在世界造成危机欠我们的人。”

博雷利说：“这种伙伴关系和（相互依赖）关系对于印太地区的事件也很重要，面对这一地区的局势，特别是与中国的关系。这方面有一些消息，我们必须要谈一谈。 ”

博雷利说：“然后，我们也将利用这个机会，再次与国务卿分享我们一直努力推动的《联合全面行动计划》谈判的情况。这些天，将有新一轮的谈判，让我们希望它能够取得成果。”

博雷利说：“还有关于世界经济的情况，因为乌克兰的战争已经造成了一个构造性的变化，并在全世界产生了冲击波，所有人都在为此付出代价。在欧洲，我们将不得不面对天然气短缺的问题。感谢你们为用美国天然气替代我们将在这几周内收到的俄罗斯天然气所做的贡献。”

博雷利向布林肯表示：“感谢你提供的机会，感谢你的有力合作和友谊。”

就此番美国和欧盟外交负责人的会谈成果，美国国务院发言人内德·普莱斯（Ned Price）通过声明介绍称：“国务卿布林肯和高级代表博雷利讨论了我们的共同承诺，即支持乌克兰并让俄罗斯对其无理的战争及其对能源市场和粮食安全造成的全球影响负责。国务卿赞扬高级代表为实现双方恢复遵守《联合全面行动计划》所做的努力，他指出，美国仍然真诚和坚定地希望这样做。他们还讨论了台湾海峡的和平与稳定对印度-太平洋和世界的重要性。”