日本吁中国停止军演 4枚导弹或飞越台湾

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据法新社发自金边的报道，日本外相林芳正8月4日周四呼吁中国"立即停止"在台湾周边的军事演习。日本防卫省表示，落在日本专属经济区的5枚中国弹道导弹中有4枚可能越过了台湾。

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正在金边参加东盟（Asean）会议的日本外相林芳正在金边对记者说：“中国这次的行动对该地区的和平与稳定产生了严重影响”。“我再次呼吁立即停止这些军事演习”。

台湾防长在关于中国军事演习的简报会上宣布，22架中国战斗机8月4日周四短暂进入台湾防空区。他在自己的网站上补充说，台湾的防空防御系统跟踪了中国飞机。

法新社说，“中国周四在台湾周围启动了有史以来最大规模的军事演习”，“这是对美国众议院议长南希-佩洛西访问台湾的重拳回应”。

该报道说，因为“佩洛西的访问被中国视为一种挑衅，是对台独分子的支持，是对美国不与该岛国建立官方关系承诺的背弃”。

作为回应，中国军方发射了一系列导弹，这些导弹飞越台湾，然后首次落入日本的专属经济区（EEZ）。

据台湾国防部说，截至今天下午四点，中国向台湾周边发射了11枚东风系列弹道导弹。

4枚导弹或飞越台湾

据日本防卫省周四说，落在日本专属经济区的五枚中国弹道导弹中，有四枚“可能飞过台湾岛"。

日本已通过外交渠道向中国提出索赔。该部表示，这是中国弹道导弹首次进入日本的专属经济区。

中国周四在台湾周围发起了前所未有的军事演习，以回应美国众议院议长南希-佩洛西的访问。

这些军事演习是在台湾周围的六个海域进行的，在繁忙的贸易路线上，有时离台湾的海岸只有20公里。

美国联邦众议院议长南希-佩洛西今天8月4日从韩国飞到访日本。法新社记者看到从韩国飞来的佩洛西专机降落在东京西郊的横田空军基地。

佩洛西抵达日本

这是她本次亚洲之行的最后一站，之前她对台湾的罕见访问，引起了中国的愤怒。

中国的军事演习一经宣布，华盛顿的亲密盟友东京就表示了"关切"。

据公共电视频道NHK报道，82岁的佩洛西夫人自2015年以来首次访问日本，她将于周五上午与日本首相岸田文雄举行会谈。