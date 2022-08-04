最后时刻：中日外长取消会谈

中国/日本/台湾/美国

中日最后一刻取消了原定8月4日在金边举行的双方外长面对面会谈。这是美国联邦众议长佩洛西访台湾的后续：中方指控日本“伙同”七国集团发布声明“无理指责”中国。

广告 继续浏览后续

据共同社消息，原定今天8月4日下午在柬埔寨首都金边举行日本外相林芳正与中国国务委员兼外长王毅的会谈，日中两国政府当天在会谈即将开始之前，决定取消。中国外交部发言人华春莹说明称，这是因为日本等七国集团（G7）外长在联合声明中“无理指责中国”。

据油管的视频显示，华春莹称是中方取消了这次会谈，原因是“日本伙同七国集团国家和欧盟发表“无理指责”中国的共同声明，“颠倒黑白”，“替美国侵犯中国主权的行径张目”。...”

美国联邦众议长南希-佩洛西8月2-3日对台湾的历史性访问激怒了北京。中国方在佩洛西离开台湾的次日启动了为期4天的对台大规模军演，包括4日下午向台湾周边海域发射东风系列弹道导弹，其中一些落在日本专属经济区内，引发东京的严重关切。

G7声明

七国集团，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国的外长及欧洲联盟高级代表，8月3日发布声明，重申共同致力于维护基于规则的国际秩序、台湾海峡两岸和其他地区的和平与稳定。

7国集团说，我们呼吁中华人民共和国不要单方面以武力改变地区现状，要以和平的方式解决海峡两岸分歧。七国集团成员各自的一个中国政策（如适用）和对台湾的基本立场并没有改变。

该声明还说：我们关切注意到中华人民共和国近期所采取和宣布的锋芒逼人的举措，尤其是实弹演习和经济胁迫。这些举措或将导致不必要的（事态）升级。没有任何正当理由，以访问为借口，在台湾海峡开展侵略性的军事行动。我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。中华人民共和国所采取的过激反应，带来加剧紧张局势和破坏地区稳定的风险。