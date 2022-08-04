法国赛诺菲和中国信达生物联手开发抗癌药

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法国制药集团赛诺菲周四宣布，该集团将和中国信达生物联手在中国开发抗癌药品。

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法国制药集团赛诺菲周四宣布，它将与中国生物技术公司信达生物（Innovent Biologics）合作，为中国市场开发抗癌药品，赛诺菲将为此次合作投资3亿欧元。

赛诺菲在其新闻稿中称，成立于2011年并在香港证券交易所上市的信达生物，“在中国有着巨大的商业足迹”。

根据法新社的报道，赛诺菲和信达生物这两家公司之间的许可协议，涉及赛诺菲的目前处于临床试验阶段的两种主要抗癌药SAR408701和SAR444245，和信达生物(Innovent)与礼来公司(Eli Lilly)共同开发的一个单克隆抗体（sintilimab）相结合后的开发和商业化。

赛诺菲的SAR408701目前在治疗一特定肺癌中处于三期临床试验阶段，根据协议条款，信达生物将负责其在中国的开发和商业化。

赛诺菲将有资格从信达生物获得可能高达8000万欧元的付款，当药品在中国获得销售批准后，赛诺菲还有资格获得特许权使用费。

赛诺菲的抗癌药SAR444245则在应对多种病症中处于II期临床试验，这些病症包括皮肤癌和消化道癌。信达生物将有资格从赛诺菲获得可能高达6000万欧元的付款。

此外，赛诺菲将通过认购新股的方式，向信达生物注入3亿欧元的资本。