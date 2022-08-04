泽连斯基寻求与习近平"直接会谈"以结束俄罗斯侵乌克兰战争

泽连斯基/习近平

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基说，乌克兰正在寻求机会与中国"直接"讨论正在进行的俄乌战争，他并指出，基辅在俄乌战前的几年里，一直寻求与北京建立密切关系。

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《南华早报》8月4日刊出对乌克兰总统泽连斯基的独家采访。泽连斯基在这次采访中敦促作为超级大国的中国利用其对俄罗斯的巨大政治和经济影响力来终止这场战争。

泽连斯基说，中国"是一个非常强大的国家，是一个强大的经济体......所以（它）可以在政治上、经济上影响俄罗斯。而且中国还是联合国安理会的常任理事国"。

根据联合国人权办公室8月1日的统计，自俄罗斯对乌克兰发动战争以来，至少有5327人被杀死，7257人受伤。

泽连斯基说，"我想直接谈谈”。“我与[主席]习近平有过一次谈话，那是一年前"。"自2月24日俄罗斯大规模侵略开始以来，我们正式要求进行对话，但我们（还没有）与中国进行任何对话，尽管我认为那会有助益"。

泽连斯基希望中国对这场战争改变态度，因为迄今为止，中国一直在“抵制”就入侵乌克兰事件对俄罗斯进行谴责。泽连斯基说，他一直希望"乌克兰和中国之间的关系得到加强，并且每年都得到发展"。去年是乌克兰与中国正式建立双边关系三十周年。

南早说，2021年，中国是乌克兰的第一大贸易伙伴，根据乌克兰驻华大使馆的数字，贸易额接近190亿美元。

俄罗斯是入侵者

泽连斯基说，他理解中国希望对这场战争保持"平衡"的立场，但重要的是，要看到，这场冲突是以俄罗斯无端入侵乌克兰主权领土为前提的。

他说：“俄罗斯人是入侵者......这是在我们的领土上发生的战争，他们是来入侵的”。泽连斯基还说："中国作为一个大国和强国，可以参与进来，将俄罗斯联邦置于某个特定位置"。他强调说，当然，我真的希望中国能重新审视其对俄罗斯联邦的立场"。

在这个采访中，泽连斯基敦促中国利用其联合国安理会成员的地位，向各国"展示"它们需要遵守国际规范。

他问道："如果我们在没有立法的情况下运作，如果任何国家......或者世界上的几个国家，可以简单地决定在军事上违反规则，那么我们为什么还要有安全理事会？

中国经济杠杆

泽连斯基明确表示，他相信中国有经济杠杆，可以向普京施压以结束战争。他说，"我有信心，我确信，如果俄罗斯联邦没有中国这个市场，它将感到完全的经济孤立"。他结论道，"限制（与俄罗斯）的贸易，直到战争结束。这是中国可以做的事情"。

泽连斯基说，在燃料价格上涨的情况下，俄罗斯并没有将其增加的能源收入用于其人民，因为"俄罗斯人民的生活状况怎样我们可以看到"。

相反，莫斯科正在将额外的资金收入"用在购买打击乌克兰的特别武器"上面。"这是必须制止的事情。

在采访中，泽连斯基还重复了他最近关于俄乌战争对全球粮食和能源安全长期影响的警告。他说，由于各国在战争之后，用在粮食、燃料和国防方面的支出增加，中国出口可能受到负面影响。

他说，"人民将不得不为能源资源而不是来自中国的产品买单......来自中国的出口将减少。这是百分之百的"。

希望中国参加战后重建

当被问及他是否欢迎中国参加重建被战争蹂躏的乌克兰，泽伦斯基说，他希望"中国、中国企业"和 "整个世界"都能为这个进程作出贡献。

泽连斯基说，我真希望整个世界都能在这个过程中[团结起来]。他补充说，俄罗斯的导弹攻击已摧毁了我们许多城市的基础设施，对我们来说，要克服这些是非常困难的。