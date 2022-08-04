G7呼吁北京勿单方武力改变海峡现状

G7/中国/台湾

美国众议长佩洛西到访台湾，北京宣布围台湾举行大规模实弹军演。G7集团外长8月3日就维护台湾海峡两岸的和平与稳定发布声明，呼吁北京不要单方面以武力改变地区现状。

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据美国驻华使馆网站8月4日贴出的G7声明说：加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国七国集团外长，以及欧洲联盟高级代表重申我们共同的承诺：致力于维护基于规则的国际秩序、台湾海峡两岸和其他地区的和平与稳定。

该声明接着说：我们关切注意到中华人民共和国近期所采取和宣布的锋芒逼人的举措，尤其是实弹演习和经济胁迫。这些举措或将导致不必要的（事态）升级。没有任何正当理由，以访问为借口，在台湾海峡开展侵略性的军事行动。我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。中华人民共和国所采取的过激反应，带来加剧紧张局势和破坏地区稳定的风险。

7国集团说，我们呼吁中华人民共和国不要单方面以武力改变地区现状，要以和平的方式解决海峡两岸分歧。七国集团成员各自的一个中国政策（如适用）和对台湾的基本立场并没有改变。

7国集团的声明最后说，我们重申我们对维护台湾海峡和平稳定的共同和坚如磐石的承诺，鼓励各方保持冷静，保持克制，以透明方式行动，并保持沟通渠道畅通，以免误解、误读、误判。