中国召见欧洲使节抗议G7欧盟有关台湾声明

中国/欧洲/G7/美国/台湾

中国外交部一名副部长就台湾问题奉旨召见德法英意等欧洲驻华使节，抗议G7和欧盟外长有关台湾的声明。该声明呼吁北京勿单方以武力改变地区现状。

广告 继续浏览后续

据中国外交部网站8月5日宣布，中国外交部副部长邓励8月4日“奉命”就七国集团外长以及欧盟外交与安全政策高级代表发表涉台“消极”声明紧急召见有关欧洲国家和欧盟驻华使节，提出“严正交涉”。

邓励指控G7和欧盟有关台湾的声明是“歪曲事实”、“颠倒黑白” 、“肆意干涉中国内政”、“公然进行政治挑衅”，是向“台独”分裂势力发出“严重错误信号”。

他指出，美国众议长佩洛西访台是“严重侵犯中国主权和领土完整”。

他还谴责G7和欧洲的声明“妄称”将“在适用时”遵守一个中国政策，严重违反一个中国原则，严重冲击双边关系的政治基础。

这位奉旨向欧洲驻华使节提出严厉交涉的中国副外长表示，北京将“用一切手段”、“不惜任何代价”、“阻止国家分裂” 。

据美国驻华使领馆网站8月4日贴出G7+欧盟的声明说：我们关切注意到中华人民共和国近期所采取和宣布的锋芒逼人的举措，尤其是实弹演习和经济胁迫。这些举措或将导致不必要的（事态）升级。

该声明还说，没有任何正当理由，以“访问”为借口，在台湾海峡开展侵略性的军事行动。我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。中华人民共和国所采取的过激反应，带来加剧紧张局势和破坏地区稳定的风险。

声明表示说：我们呼吁中华人民共和国不要单方面以武力改变地区现状，要以和平的方式解决海峡两岸分歧。七国集团成员各自的一个中国政策（如适用）和对台湾的基本立场并没有改变。