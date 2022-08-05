法国外交部: 佩洛西访台不应被中国用作升级紧张局势的借口

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法国外交部表示，美国众议长佩洛西女士访问台湾绝不应被中国用作升级紧张局势的借口。法国期望中国“尊重规则，并致力于稳定”。

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法国外交官方推特账户8月4日发布的声明称，“#台湾 佩洛西女士的访问决不能被中国用作升级紧张局势的借口。不能通过单方面的措施来挑战现状。法国期望中国尊重规则，并致力于稳定”。

中国外交部一名副部长8月4日奉旨召见德法英意等欧洲国家驻华使节，就G7和欧盟外长有关台湾的声明提出“严正交涉”和“强烈抗议”。

G7外长和欧盟最高外交代表发布的有关台湾的声明说：我们关切注意到中华人民共和国近期所采取和宣布的锋芒逼人的举措，尤其是实弹演习和经济胁迫。这些举措或将导致不必要的（事态）升级。

我们呼吁中华人民共和国不要单方面以武力改变地区现状，要以和平的方式解决海峡两岸分歧。

该声明还说，没有任何正当理由，以“访问”为借口，在台湾海峡开展侵略性的军事行动。我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。中华人民共和国所采取的过激反应，带来加剧紧张局势和破坏地区稳定的风险。

在美国众议长佩洛西8月3日离开台湾后，中国军方8月4日开始在台湾周边六个海域举行大规模军演，不但战机越过台海中线，还发射了多枚东风系列弹道导弹，其中5枚落入日本专属经济区，日本防卫省说，其中的4枚可能飞跃了台湾。