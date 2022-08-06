佩洛西外孙回应中国制裁：取消我的TikTok吗？

中国制裁佩洛西

美国众议长南希-佩洛西的外孙少年保罗回应中国对佩洛西及其亲属的制裁：他们要怎么做？取消我的TikTok吗？

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为报复美国联邦众议长南希-佩洛西访问台湾，中国外交部8月5日宣布对佩洛西及其直系亲属进行制裁。但北京尚未透露这个制裁的细节。

据南华早报说，本应被视为严肃的惩罚措施，却被许多人变成了一个笑话，他们对这些制裁的现实影响感到好奇。

当被问及家人对中国制裁的反应时，佩洛西的外孙保罗-沃斯（Paul Vos）在一封电子邮件中说："我应该感到害怕吗？他们会怎么做？取消我的TikTok？郑重声明，我甚至不在TikTok上！"（TikTok是抖音海外版）

据小报《People》介绍，保罗-沃斯生于2006年，是佩洛西的女儿所生，也是佩洛西儿孙辈中的第六个孩子。

据南早说，推特用户@Andre3001调侃道："由于制裁，议长南希-佩洛西被迫取消全家期待已久的去武汉度假"（的计划）。

另一位用户@TheBanyTeam写道："这意味着中国对台湾并不那么认真。我以为，中国至少会攻击美国基地，并假装这是一个错误"。

北京表示，佩洛西访问台湾是对其领土完整的"严重侵犯"。佩洛西8月2-3日在台北停留不到24小时后便启程前往韩国。自周四以来，中国军队一直在台湾周围进行实弹演习。

到目前为止，北京还没有分享关于对佩洛西及其家人的"非特定"制裁的进一步细节。