加沙热战:以军准备7天行动 已有15人死 逮捕西岸19人

巴以/加沙

加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和以色列军队今天周六继续交火，这是去年闪电战以来，双方爆发的最严重的暴力事件。

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据法新社记者现场报道，当地时间8月5日上午11时30分，以色列临金加沙的城镇响起空袭警报之际，加沙城陷入了停滞状态。

以色列军队周六宣布，它准备对加沙地带展开"一周"的打击行动，在那里，以军与伊斯兰圣战组织的交火已导致巴勒斯坦方面十几人死亡。

周五开始的这场新冲突爆发以来，以色列大都市特拉维夫下午晚些时候首次响起了空袭警报。而之前发出警报的都是以色列南部临近加沙的城镇。伊斯兰圣战组织一直向那里发射火箭弹，回应以色列军队的打击。

巴勒斯坦圣城旅在一份简短声明中证实，它向以色列的特拉维夫、阿什克伦、阿什杜德和斯德洛特等城市发射了"一大批火箭弹"。

该组织的官员穆罕默德-辛迪（Mohammed Al-Hindi）在一份声明中说："这场战斗仍处于早期阶段。尽管法新社从埃及消息人士获悉，开罗作为以色列和加沙武装团体之间的传统中间人，正在努力进行调解。

以色列军方一位发言人说，以军正准备"为期一周的行动"，"目前没有停火谈判"。加沙当局报告说，在以色列的轰炸中，有15人死亡，包括一名5岁女童，125人受伤。

在以色列方面，据该国紧急服务部门说，有两人被弹片打伤。以军说，大部分加沙来的火箭弹都被导弹盾牌拦截。不过据地方当局说，在斯德洛特（Sderot）城，有一栋建筑被损坏，同一南部地区还发生了火灾。

昨晚，以色列在西岸逮捕了19名伊斯兰圣战组织成员，该组织被以色列、美国和欧盟视为恐怖组织，西岸是自1967年以来被以色列占领的巴勒斯坦领土。

另据报道，加沙地带唯一的发电厂周六关闭，据电力公司发言人说，原因是缺乏燃料。这是以色列完全关闭巴勒斯坦飞地加沙的第五天。