台湾危机：五角大楼多次试图与中国通话无回应

中美军方沟通

美国防长劳埃德-奥斯汀在第19届国际战略研究所（IISS）香格里拉对话（亚洲年度防务和安全论坛）全体会议上发言。2022年6月11日新加坡

在台湾危机中，为防止误判导致大规模战争的风险，美国五角大楼负责人多次试图与其中国同行通话，但没有得到回复。

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据美国《政客》杂志8月5日引述三位知情人士透露，随着太平洋地区因美国联邦众议长南希-佩洛西访问台湾而爆发危机，中国高级军事官员本周没有回复美国同行的多个电话。

北京在回避美国防长奥斯汀和参谋长联会主席米利将军之际，继续发射导弹，并将军舰和飞机布置在台湾周围，进行前所未有的军事演习。

美国官员和专家说，中国的沉默是轻率和不明智之举，增加了已经紧张的局势升级的风险。

曾在特朗普政府担任五角大楼亚洲政策负责人的兰迪-施莱弗说："如果[中国军队]的行动更具挑衅性，并且更频繁地接近美军，我们将更需要这些沟通机制来保障安全的行动环境。

该报道说，美国军方领导人努力保持开放的沟通渠道，即使是与中国这样的潜在对手也要保持沟通，以防发生意外和其他可能变成全面冲突的误判。

五角大楼说，米利将军与他的中国同行，中国联合参谋长李作成将军的最后一次通话是在7月7日。据米利办公室的报告，两人通过安全视频电话会议讨论了保持开放的沟通渠道及减少风险的必要性。与此同时，防长奥斯汀于6月在新加坡举行的香格里拉对话期间与中国同行魏凤和将军会了面。

五角大楼代理新闻秘书托德·布雷塞尔（Todd Breasseale）在一封电子邮件中告诉《政客》，美国防长一再强调与中国国防领导人保持完全开放的沟通渠道的重要性，“以确保我们能够避免任何误判”，现在道理是一样的。

周五，中国宣布暂停中方与美国高级军事指挥官之间的某些官方对话，包括区域指挥官对话，并暂停中美关于海上安全的讨论。不过，该公告并不具体适用于奥斯汀和米利的中国同行，而官员们说，他们仍然对这些领导人之间的沟通持开放态度。

白宫发言人约翰-柯比说，虽然这一宣布“并没有完全消除我们军队高级成员之间的谈话机会"，“但它增加了发生事故的风险”。

柯比周五说，“这些通信线路实际上对帮助你减少误判和误解的风险很重要"。"你有这么多的军事硬件在密闭的地方运作，特别是现在，有这些通信线路的开通，是很好的。

《政客》说，中国正在台湾周边进行军事演习，打破了多个先例，从根本上改变了该地区的现状。北京本周向台湾领土发射了导弹，其中至少有一枚导弹似乎飞越了台湾岛，并将其船只和飞机驶过分隔台湾领海和中国大陆的中间线。

美国没有正式承认台湾的独立，但却向台湾出售武器，希望避免出现像2001年4月1日那样的情况，当时一架美国海军EP-3信号情报机和一架中国J-8战斗机在空中相撞，引发了一场国际争端。

该报道说，发生这种事件的风险越来越高。中国最近在太平洋，特别是在东海和南海加强了侵略活动，令美国官员感到震惊。中国的飞机和船只对美国和盟国的飞行员进行了碰瓷和骚扰，甚至在6月对美国的一架特种作战C-130飞机进行了"不安全"的拦截。