布林肯访马尼拉：美国与菲律宾联盟"牢不可破"

美国/菲律宾/联盟

美国国务卿安东尼-布林肯周六8月6日在马尼拉与菲律宾新总统小费迪南德-马科斯会面。在与中国关系紧张的背景下，布林肯赞扬美菲两国之间"牢不可破"的联盟。

广告 继续浏览后续

美国国务卿布林肯向菲律宾新总统（6月30日上任）小马科斯说，"联盟是强大的，我认为，它可以变得更加强大"。

法新社说，美国与菲律宾签订的安全条约，在南中国海马尼拉与北京的领土争端中，美国支持菲律宾。

布林肯告诉记者，华盛顿对这份共同防御条约的承诺是"毫不动摇的"。他说，“我们始终与我们的合作伙伴站在一起”。他表示：“鉴于在菲律宾以北的台湾海峡正在发生的事情”，“强调这一点很重要”。

美国国务卿布林肯此次到访菲律宾的背景是，中国为报复美国众议长佩洛西访台而在台湾周围进行其历史上最大规模的军事演习，而台湾距离菲律宾北部仅400公里。

法新社说，随着该地区紧张局势的加剧，美国正在寻求巩固与菲律宾的联盟，根据这一联盟，美军可以进入该国的某些基地并储存军事装备。

在与菲律宾外长马纳洛举行的视频会谈中，布林肯说，美国"决心采取负责任的行动"以避免危机。

布林肯说："维护台湾海峡的和平与稳定不仅对台湾，而且对菲律宾和许多其他国家都至关重要。

马纳洛告诉布林肯，菲律宾不能承受"该地区紧张局势的进一步升级"，因为菲律宾正面临着从冠状病毒疫情中恢复经济的"重要的挑战"。他说："菲律宾继续期待大国帮助平息局势并维持和平。

据法新社介绍，现任菲律宾国家元首小马科斯的家族与华盛顿有着复杂的关系，他的父亲费迪南德-马科斯（Ferdinand Marcos）在冷战期间被美国视为盟友，曾在华盛顿的支持下统治菲律宾20年，尽管后来美国政府与他保持了距离，但在被民众的起义推翻后，他于1986年逃往夏威夷，安度晚年。