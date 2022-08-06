美澳日战略对话重申维护台海和平稳定承诺

美澳日/中/台

美澳日外长举行战略对话重申致力于推进自由开放的印太地区和维护台湾海峡和平与稳定的承诺，敦促北京立即停止针对台湾的军事演习。

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据美国国务院网站8月5日公布的媒体声明，美国国务卿安东尼-布林肯、澳大利亚外长黄英贤、日本外相林芳正在金边第55届东盟外长会议期间举行了美-澳-日三边战略对话。

该声明说，美国国务卿和澳洲外长及日本外相表示，他们致力于深化澳大利亚、日本和美国之间的三边伙伴关系，以推进自由和开放的印度-太平洋地区。

他们强调这种伙伴关系建立在共同利益和价值观的不可动摇的基础上，包括对自由、法治、人权、主权和领土完整、不诉诸武力威胁或使用武力的和平解决争端以及航行和飞越自由的承诺。

三方重申了他们支持东盟中心地位的决心，以及太平洋岛屿国家作为该地区合作伙伴的重要性。

美国国务卿和澳洲外长及日本外相重申了他们对维护台湾海峡和平与稳定的承诺。他们赞赏东盟关于缓和台湾海峡紧张局势的重要性的声明。三方都希望通过外交手段来避免误判的风险。美澳日三方外长还对中华人民共和国（PRC）最近采取的严重影响国际和平与稳定的行动，包括使用大规模军事演习表示关切。

他们谴责中华人民共和国发射弹道导弹，据日本政府报告，其中五枚导弹落在其专属经济区内，加剧了紧张局势并破坏了该地区的稳定。

美国国务卿，澳大利亚外长，日本外相都敦促中华人民共和国立即停止军事演习。澳大利亚、日本和美国各自的一个中国政策（如适用）和对台湾的基本立场没有改变。