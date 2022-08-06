联合国专家报告朝鲜正在测试核触发装置

核武

2022年7月28日星期四，首尔火车站的电视新闻节目中，朝鲜领导人金正恩警告称，他已准备好在潜在的军事冲突中使用核武器。

综合美联社和路透社消息，根据其在8月4日和5日从联合国专家小组处获取的最新报告，朝鲜“正在测试核触发装置”，且“朝鲜为另一场核试验而做的准备工作在今年六月就已经进入了最后阶段”。

广告 继续浏览后续

出具这份最新报告的专家小组表示，有关朝鲜新近核触发器的消息，他们并未能具体分辨出核试验的精确地址或者确切日期。

专家们还表示，朝鲜正在为其东北部丰溪里核试验场活动进行新的准备工作，为进一步进行核试验铺平道路，同时继续发展其生产核武器关键成分的能力，而这曾经是2021年1月朝鲜劳动党第八次代表大会上提出的目标。根据韩国和美国情报的评估报告，截至今年6月初，朝鲜的核试验准备工作已经进入了最后阶段。美联社称，这将是朝鲜自2006年以来的第七次核试验，也是自2017年9月，朝鲜声称引爆了一枚氢弹以来的第一次。

专家们还指出，朝鲜继续在宁边核试验场发展其生产裂变材料的能力。虽然准备工作继续着，但朝鲜的确没有在2022年上半年进行任何核测试。

联合国禁止核试验条约组织负责人罗伯特·弗洛伊德目前正参加意义重大的核不扩散条约审议大会，他在本周五表示，联合国的监测设施曾检测到朝鲜此前的六次核试验，“如果有第七次，系统将会探测到，并会把相关信息与各国分享”。

除了核进展，专家组还报告称，朝鲜今年进行了两次重大黑客攻击行动，导致“价值数亿美元”的加密货币资产被盗取。报告还指出，平壤方面继续违反联合国制裁，通过相同的公司、网络和船只非法进口石油，出口煤炭。