分析: 中国若封锁台湾将引芯片危机影响全球经济

台湾/芯片/中国

中国围绕台湾的军事演习令世界担心导致芯片危机。有分析指出，由于全球超过60%的芯片来自台湾，倘若中国未来围困台湾，将可能引发全球芯片供应危机，严重影响包括中国自己在内的全球经济。

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据《华尔街日报》说，因台湾问题造成的中美紧张局势升级令外界关注到，全球对台湾尖端半导体（芯片）行业存在危险的依赖。

据中央社引述土耳其《国民日报》（Milliyet）4日的报导，全球两大芯片代工厂台积电（TSMC）及联华电子（UMC）都位于台湾，世界6成的芯片也仰赖台湾，光台积电产量就占了全球54%。美中关系紧张，台湾议题是核心，芯片危机进入新一阶段。

华日说，这些芯片用在数以十亿的电子产品上，包括智能手机、个人电脑和汽车。

台积电董事长刘德音(Mark Liu)在有线电视新闻网(CNN)本周播出的一次采访中警告称，围绕台湾的冲突将损害这家芯片生产巨头。他表示，军事力量或入侵将使台积电工厂无法运营。刘德音称，这些复杂的制造设施依赖与外部世界、与欧洲、与日本、与美国的实时连接。此次采访未注明日期。

台积电证实了刘德音的上述言论，但表示这些言论是以前发表的，并未提及美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)的访台计划。

彭博社说，“南希-佩洛西旋风式台湾之行的重要会议之一是台积电”，“这是台湾最有价值的公司和世界最大芯片制造商”。“这是行程中值得注意的一站，否则就会挤满政府机构和象征性的拍照活动，不仅凸显了该岛的战略重要性，而且强调了其在全球经济中的巨大技术影响力”。