加沙死亡人数上升 火箭弹射向耶路撒冷

加沙/伊斯兰圣战/以色列

从加沙发射的火箭弹2022年8月5日拍摄的照片

加沙地带的暴力事件不断升级，今天周日，伊斯兰圣战组织与以色列之间自去年闪电战以来最严重的对抗没有减弱迹象，29名巴勒斯坦人包括6名儿童已经死亡。哈马斯尚未参加这次冲突。

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伊斯兰圣战组织说，自周五开始的敌对行动以来，它首次向耶路撒冷发射了火箭弹。据军方称，像97%从加沙发射的炮弹一样，这些到到被以色列的导弹盾牌拦截了。

以色列说它对伊斯兰圣战组织发动了"先发制人的打击"，声称已杀死该组织的战斗人员并"解除了"其领导人的武装，该组织被以色列、美国和欧盟视为恐怖分子。

以军说，该伊斯兰圣战组织在加沙的主要军事领导人“塔-伊-西-尔-贾巴里”和“哈立德-曼-苏-尔”在以色列的袭击中被打死，这一消息得到了伊斯兰圣战组织的证实。

据以军称，耶路撒冷地区今天早上响起了警告警报，而法新社记者则听到了远处的短暂爆炸声。

炮击发生时，数百名以色列人正聚集在老城庆祝一个犹太节日，随着民族主义者前往清真寺广场（Esplanade of the Mosques，又称圣殿山），引发了对暴力的担忧。该地区位于东耶路撒冷，是被以色列占领和吞并的地区。

哈马斯，这个在加沙执政的伊斯兰运动，目前尚未参加对抗以色列的行动，哈马斯警告以色列的这些"入侵"可能导致"无法控制的"局势。

昨天周六，特拉维夫大都市附近响起了警报声，伊斯兰圣战组织证实它向该方向发射了"大量火箭弹"。