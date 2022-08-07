北京不承认欧洲分权制 要求欧盟对欧洲议员的言行负责

中国/欧洲

中国当局要求欧盟对欧洲议员的言行负责，不承认欧洲的分权制，尽管分权制是民主制度的基石。

广告 继续浏览后续

据《南华早报》8月6日发自布鲁塞尔的报道说，上月在北京举行的招待会上，即将离任的欧盟驻华大使尼古拉-查普斯(Nicolas Chapuis郁白)被一位中国高级官员警告说，欧洲议员对中国的言行，包括对台湾的访问，将被中国视为欧盟的官方政策。

该消息称，中国欧洲事务特使吴红波在7月8日为欧盟驻华大使查普斯举行的离职宴会上说："中国永远不会和两个欧盟打交道"。“你告诉我们，你与欧洲议会没有任何关系”。“这对中国来说是不行的。中国认为欧盟是一个整体，所以不管欧盟的权力分工如何，我们只承认一个”。

该报道说，欧洲议会是欧盟“拜占庭式”分权结构中的四个法定机构之一，而且，欧洲议会成员的行动并不代表欧盟政策的变化。

然而，近年来，每当欧洲议会批评中国时，欧盟驻北京大使就会被召见，或者收到中国表示不高兴的正式外交通知。

这些场合还包括欧洲议会成员对台湾的一系列访问，这些访问从去年欧洲议会的“反外国干涉”和“虚假信息”委员会开始，最近一次是欧洲议会副议长妮可拉-比尔上周的访问。

尽管北京对美国国会众议长佩洛西访问台湾做出了激烈反应，但欧洲议会的议员发誓要继续访问台湾。例如，欧洲议会贸易委员会就计划在今年晚些时候访问该岛。

欧洲议会中国问题代表团团长比蒂科费尔（Reinhard Buetikofer）说：欧州议会“与台湾的议会接触，长期以来一直是政治现状的一部分”。“欧盟和德国不能接受中国在这里转移红线的说法”。“我们自己定义我们的一个中国政策”；“我们不会让北京对我们发号施令”。他并说 "未来欧洲议会将有更多的访问，而民主国家之间的国际团结包括台湾"。