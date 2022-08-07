哥伦比亚当选总统古斯塔沃·佩特罗宣示就职

哥伦比亚

哥伦比亚前游击队员，当选总统古斯塔沃-佩德罗宣誓就职。这是该国史上首位左翼总统。他承诺要对国家进行深层改革，要为社会公平而战...

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62岁的前参议员古斯塔沃-佩德罗（Gustavo Petro）在30年前离开了从事武装叛乱的游击队。他将在当地时间今天8月7日下午3点左右（格林尼治标准时间20点）在一个大型国际宾客代表团面前宣誓就职。

法新社发自波哥大的报道说，8月7日，随着古斯塔沃-佩德罗的就职，哥伦比亚将进入一个新的政治时代，他是哥伦比亚历史上第一位左翼总统，他承诺将对这个严重不平等和毒品暴力不断升级的国家进行彻底改革。

周六，在波哥大，佩德罗已经与原住民、非裔哥伦比亚人和农民一起举行了一次就职仪式。他说：“第一个政府即将开始运作了，我们希望它是一个和平的政府”。“我们希望它能给哥伦比亚带来几个世纪以来所没有的东西，即安宁与和平”。

这位前反对派领导人在上任时考虑了一系列的改革措施，自6月19日大选获胜以来，他的支持者对其寄予了厚望。他还说，他希望将和平、减少不平等和生态作为其政府工作的主要优先事项。

与佩德罗一起宣誓就职的还有40岁的副总统弗朗西亚-马尔克斯（Francia Marquez）。这位女环保主义者将成为哥伦比亚史上首位非洲裔副总统。之前该国一直由白人男性精英统治。

据冲突资源分析中心（Cerac）的分析师豪尔赫-雷斯特雷波（Jorge Restrepo）告诉法新社：佩德罗从一个“令人羡慕的位置开始起步，他不仅在议会拥有绝大多数席位，而且在街头拥有的支持，也超过近年来的所有政府"。

改革的资金来源

古斯塔沃-佩德罗组建了一个由女性负责几个部门的多元化政府。该政府的任务是推进将于周一启动的立法改革进程。

在寻找资源为社会改革计划提供资金的过程中，这个政府已经起草了一些法案，包括增加对最富有者的税收，改善其征收情况，或对含糖饮料征税。

但据过渡委员会协调员丹尼尔-罗哈斯（Daniel Rojas）说："我们发现的债务和财政赤字水平非常危险"。罗哈斯是佩德罗政府与前总统伊万-杜克（2018-2022）政府之间过渡委员会的协调人之一。

尽管如此，佩德罗总统打算履行他的承诺，通过增加获得信贷的机会、增加援助和关注教育来缩小最富人和最穷人之间的差距。

古斯塔沃-佩德罗周六表示，哥伦比亚是地球上最不平等的社会之一，“我将为社会正义而战”。

法新社说，虽然哥伦比亚经济已从冠状病毒大流行中恢复，并恢复了增长，但7月份10.2%的同比通胀率、11.7%的失业率，39%的贫困率，使佩德罗总统面临更大的挑战。