韩中外长会面在即 或将磋商敏感议题

中国韩国

韩国外长明天将到访中国青岛，他将与中国外长王毅举行会谈，这次会面或涉及台湾和萨德等两国间的敏感议题。而美国众议长佩洛西本周从台湾飞往韩国访问时，尹锡悦总统没露面，只与她通了电话。

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据韩联社报道，韩国外长朴振将从8月8日起对中国青岛进行为期三天的访问，并同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。届时，双方是否会谈及涉台问题、供应链合作、“萨德”反导系统等敏感话题，备受关注。

在美中围绕涉台问题的紧张局势进一步升级的情况下，朴振于本月5日在东亚峰会（EAS）外长会和东盟地区论坛（ARF）外长会上，就涉台问题阐明的立场比此前韩国政府发布的任何相关立场更为具体，措辞也更有力度。

朴振提出“不能容忍用力量单方面改变现状”。这一措辞是美国、日本等国家在谴责俄罗斯入侵乌克兰或中国政府对台行动时常用的表述，韩方使用这一表述实属罕见。

朴振还表示，韩方支持“一个中国”政策，同时强调“维护台海和平稳定是实现区域内安全与繁荣的前提条件，对韩方也是很重要的问题”。

朴振的上述发言明确指出，韩国也是受到涉台问题影响的域内当事方，认为加剧地区紧张局势不可取。

韩国外长朴振在东盟系列外长会期间与美国国务卿布林肯会晤，双方认为，维持台海和平稳定十分重要，对印太地区的安全与繁荣必不可少。但朴振并未具体指明“单方面改变现状”的主体是中国。

该文说，总体来看，韩方就地区热点事宜基本与“美日”步调一致，但就涉台问题避免与中方产生矛盾。

另外，韩中外长就芯片供应链合作、“萨德”等问题的磋商也引发关注。有观点指出，考虑到与美国的同盟关系，以及美国在半导体领域的地位，韩国可能不得不加入美国主导的“芯片四方联盟”（Chip 4）。

在此背景下，韩方保持与中方的沟通，维持与中方的经贸合作关系，将是一项艰巨的任务。