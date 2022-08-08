五角大楼：自乌克兰战争爆发以来，有近8万名俄罗斯士兵伤亡

俄罗斯/美国/乌克兰/战争

法新社8月8日自华盛顿报道，美国五角大楼第三号人物科林·卡尔（Colin Kahl）周一表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已经有近8万名俄罗斯士兵死亡或受伤。科林·卡尔强调，俄罗斯总统普京宣布的目标尚未实现。

广告 继续浏览后续

负责政治事务的美国国防部副部长科林·卡尔告诉媒体说：“在不到六个月的时间里，俄罗斯可能损失了7万或8万名士兵。”卡尔并指出，这个数字既包括死亡的士兵，也包括受伤的士兵。

科林·卡尔补充说，俄罗斯军队还损失了“3千或4千辆”装甲车，俄罗斯军队可能缺乏精密的制导导弹，包括空对地和海对地导弹。

这位美国官员继续说：“考虑到俄罗斯人没有能够实现普京在战争开始时制定的任何目标，这是非常了不起的。”

科林·卡尔指出，“尽管最近几周进展甚微，但俄罗斯军队在东部取得了一些进展。”“不过，由于乌克兰军队的素质及它所获得的国际援助，俄罗斯军队为此付出了巨大的代价。”

卡尔同时承认，乌克兰军队也遭受了重大损失，但没有给出数字。

基辅当局则说，乌克兰军队至少有1万人死亡，3万人受伤。

法新社援引一位不愿透露姓名的军方消息人士称，乌克兰军队在2月24日战争开始时拥有17万现役士兵和10万预备役军人，现在已经得到增援，士兵人数达到30万至35万。

据西方估计，在2月24日入侵乌克兰之前，约有15万至20万名俄罗斯士兵部署在乌克兰边境。