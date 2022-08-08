台湾谴责中国继续军演 宣布将举行实弹演习御敌入侵

台湾/中国/军演

在这张由中国新华社提供的照片中，2022年8月5日星期五，一名中国人民解放军成员在军事演习中通过望远镜观看，后方是台湾的 "兰阳 "号护卫舰。中国正在台湾周边水域举行演习，以回应美国众议院议长南希-佩洛西最近的访问。

中国军方对台湾周围进行了一系列军事演习之后，周一（8月8号）宣布要继续在台湾附近进行演习，抗议美国众议院议长佩洛西上周对台湾的访问。台湾军方官员周一宣布，台湾本周将举行原定的实弹军事演习，模拟防御中国入侵的岛屿。

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台湾周一指责中国在台湾周围进行新的海上和空中军事演习。 台湾外交部在一份声明中强烈谴责中国延长军事演习的决定，声明指出："中国的挑衅和侵略行为破坏了台湾海峡的现状，加剧了该地区的紧张局势。“

另外，中华民国陆军第八军团的发言人周一告诉法新社，台军也将进行演习训练，以应对敌人对台湾的模拟攻击，"但 这位发言人说，台方的演习早就已经安排好了，并不是对正在进行的中国演习的回应。

台湾军方表示，部队将于周二和周四在南部屏东地区进行登陆训练。消息人士说，几百名士兵和大约40门榴弹炮将被部署到演习中。

实际上，台湾会定期举行军演模拟中国入侵时的情景，上个月在一个“联合拦截行动”演习了驱赶海上袭击，那次是最大规模的年度演习。

拜登：不期望事态升级

据法新社报道，美国总统拜登星期一说，他对中国在台湾附近继续进行军事演习感到关切，他说不期望事态升级。

拜登告诉记者："我不担心，但我担心他们（中国）变得如此激动。但我不认为他们会有进一步的作为。"

拜登再次感染新冠疫情后，昨天连续两次筛检阴性，终于解除隔离，恢复实体工作。他周一上午前往肯塔基州，探视近日受当地洪灾灾情影响的民众。