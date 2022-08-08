就中国围台军演发射导弹：法国深表关切并对日本表示充分声援

台海

法国外交和欧洲事务部长凯瑟琳-科隆纳8月8日与日本外务大臣林芳正通了电话。据法国外交和欧洲事务部介绍：两位部长对中华人民共和国几天来在台湾周围进行的大规模军事演习和发射导弹深表关切。

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据日本外务省官方网站：东京当局称，中国发射11枚导弹中有五枚最终进入日本专属经济区。在此背景下，法国外长向她的日本同行表达了法国对日本的充分声援。

日本外务大臣林芳正推特显示：提出与他通话的法国外长科隆纳首先询问日方对近期台湾周边局势的评价，日方认为这是事关安全和国家安全的严重问题，强烈谴责中方近期行动将严重影响国际社会的和平与稳定。

对此，法国外长科隆纳表示声援日本，并对中国近期的一系列军事活动表示严重关切。两国外长确认将继续在日本和法国之间进行沟通，包括就此事进行沟通。

法国外交部官方网站则显示：日本和法国两位部长们强调了这些行动的危险性以及避免任何会加剧该地区紧张局势的升级的必要性。

法国外长重申，法国根据其一贯的一个中国政策，致力于维护台湾海峡的和平与稳定。

8月4日，法国外长科隆纳就曾经表示：南希- 佩洛西的访问台湾不应成为中国将台海危机升级的借口，不应单方面改变台海地区的现状，希望能遵守规则，维护区域稳定。

今年1月20日，日本和法国政府曾经以视频形式举行“2+2”会谈，两国外长和防长出席，为三年来首次。其间，双方主要就“印度洋-太平洋地区” 、朝鲜半岛局势等议题交换了意见，并表示将在相关议题上加强合作。

日本外相林芳正去年11月曾经与时任法国外长勒德里昂通话表示，考虑到法国将于2022上半年担任欧盟轮值主席国，将进一步加强日-法、日-欧盟在“印太地区”的协调。林芳正说，“法国是日本最亲密的朋友之一，也是印太地区的重要参与者，为了把日法合作关系提升至更高水平，将深化讨论。”