博雷利：欧盟将强化与东盟合作，增加在亚太地区的参与

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）8月8日就其在上周于柬埔寨首都金边参加的东盟系列会议发表博文指出，“亚太地区无疑正在成为世界的重心。”

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博雷利在文章中写道：“上周，我参加了在金边举行的东盟后部长级会议和东盟地区论坛年度部长级会议。我当时被提醒了当前国际紧张局势中的一个关键因素：亚太地区无疑正在成为世界的重心。”

博雷利称：“我的访问是在紧张局势快速上升的时刻进行的，美国和中国在台湾问题上有可能出现重大升级；俄罗斯对乌克兰的战争的国际影响不断加深；以及缅甸局势的残酷恶化。我就任以来多次强调，21世纪的历史在很大程度上将在亚洲书写，我们必须更多地参与这个地区。如果欧盟想成为一个地缘政治行为体，我们也必须被视为亚太地区的一个政治和安全行为体，而不仅仅是一个发展合作、贸易或投资伙伴。”

博雷利谈到：“首先，让我提醒一些基本数字。亚太地区创造了全球60%的国内生产总值和三分之二的全球增长。它是欧盟出口的第二大目的地，在欧盟十大贸易伙伴中，有四个在这里。欧盟约有40%的对外贸易通过南中国海。欧盟也是亚太地区最大的投资者和发展援助提供者。除了经济因素，人口和地缘政治的发展也确实使该地区成为世界的重心。亚洲的安全对欧洲的安全和繁荣有直接影响。”

博雷利表示：“在所有的会议中，我提出了欧盟要更多地参与和深化欧盟-东盟关系的意图。我们的讨论证明，该地区对欧盟更多的存在有明确的需求：在新冠疫情后的经济复苏、互联互通、绿色转型和安全方面。在我访问期间举行的双边会议再次证实，我们不能再在与该地区的交往中落后于形势。”

博雷利称：“正如我与东盟秘书长拿督林玉辉会晤时强调的那样，东盟和欧盟有着强烈的共同愿望。我们不能忘记，这两个组织成立的目的是通过将经济联合起来并确保稳定来防止冲突。”

博雷利称：“正是本着这种精神，我们在我访问期间通过了《2023-2027年欧盟-东盟行动计划》。我们还计划在今年晚些时候与东盟伙伴签署一项意义深远的《综合航空运输协定》（CATA）。这些不仅是我们战略伙伴关系在广泛的合作领域的具体表现，包括新冠疫情后的经济复苏、贸易、基于规则和可持续的连接、气候变化、研究和安全。面对今天的安全危机和经济挑战，能够借助那些同样重视多边主义、自由和公平贸易以及基于规则的全球秩序的伙伴，也是特别重要的。”

博雷利表示：“基于规则的国际秩序目前正处于前所未有的危险之中，我们看到我们地区的和平与稳定面临多种严重的威胁。在东盟地区论坛的发言中，我介绍了欧盟对这些威胁的看法，首先是俄罗斯对乌克兰的入侵。虽然这场战争受到了联合国141个成员国的谴责，但我在柬埔寨的会议上再次意识到，对于如何向前推进以及战争的后果，各方观点不一。”

博雷利称：“值得注意的是，美国、欧盟和新加坡在打击俄罗斯的叙述方面有一项艰巨的工作，即（俄罗斯称）是欧盟/美国的制裁造成了粮食不安全，导致了通货膨胀和贫困，损害了发展中国家的利益。在不为俄罗斯对冲突原因的解释辩护的情况下，东盟的大多数国家往往明确地遵循或暗中同情俄罗斯的说法。对西方来说，这场战斗还远远没有胜利，需要大力加强沟通，适应当地语言和社交媒体。”

博雷利提及：“俄罗斯外长拉夫罗夫在我们会议期间的发言中，着重强调了这一错误的叙述，但话又说回来，他在发表演讲后就离场了。因此，他没有听取其他部长的意见，他们像我一样解释说，俄罗斯农产品的购买、运输、支付和进口都被明确豁免于制裁。此外，我们正在逐步停止进口俄罗斯能源的事实并不意味着我们要求其他所有人也这样做。责任在于俄罗斯的战争行动。直到最近几天，超过2000万吨的粮食被阻止离开乌克兰的港口。这是一个事实。”

博雷利续指：“我提出的另一个地缘政治紧张局势是南中国海的局势，考虑到军事化和破坏稳定的行动的增加，这威胁到航行和飞越自由，同时影响稳定和安全。欧盟积极支持东盟领导的进程，为这一海域制定有效的、实质性的和具有法律约束力的行为准则，尊重第三方的利益。”

博雷利称：“在我逗留金边期间，台湾海峡危机愈演愈烈，我在演讲中不可能不提到它。对欧盟来说，这很清楚：我们希望维护台湾海峡的和平和现状。在台湾上空发射弹道导弹，其中几枚落在日本的专属经济区，这是一个令人担忧的事态发展，可能导致进一步的不稳定和风险升级。”

博雷利称：“这就是为什么欧盟与七国集团一起呼吁所有各方保持冷静，保持克制，以透明的方式行事，并保持开放的沟通渠道，以防止任何可能导致悲惨后果的误判。尽管如此，台湾海峡两岸紧张局势的突然升级已经成为东盟国家之间的一个分歧问题，使其成员面临着他们最想避免的事情：不得不在美国和中国之间做出二选一。东盟强烈呼吁这两个伙伴冷静下来，缓和局势。这一冲突对东盟和世界经济具有重大的分裂和破坏性的潜力。”

博雷利补充说：“此外，我在金边的两天时间里，缅甸不断恶化的局势也被列为重要议程。四名支持民主的活动家被处决是一个令人震惊的信号，表明军政府无视缅甸公民的生命和权利以及他们对自由的渴望。我们对东盟‘五点共识’的实施缺乏进展表示关切，并随时准备支持东盟为实现和平和包容的政治解决方案而重新努力。优先事项必须是结束暴力，恢复政治解决进程，以及改善人道主义援助的提供。”

博雷利表示：“这次柬埔寨之行让我进一步确信：（1）东盟是一个帮助维护和平与安全的重要组织；（2）欧盟应该是这一努力中的可靠伙伴。过去的日子已经证明了这一点，我现在期待着实施我们的计划，进一步深化我们的关系，并在12月在布鲁塞尔接待东盟领导人，纪念欧盟-东盟关系45周年。尽管8月份的时间‘不友好’，但上述这些会议已经成为我一年中‘必赴’的亚太约会，所以我们明年将在雅加达见面。”

博雷利称：“除了时事之外，我有机会在柬埔寨的吴哥窟考古公园短暂地参观了古代高棉帝国的宝藏。这是一座令人震惊的人类历史和发展的纪念碑，它是如此令人印象深刻，真正令人叹为观止。”

博雷利提及：“在金边，我面对的是柬埔寨近代以来更加悲惨和沉痛的记忆。我参观了吐斯廉屠杀博物馆，这是一座被红色高棉改造成S-21监狱的中学建筑，超过12000人在这里被折磨和杀害。在残酷的波尔布特政权的四年中，超过200万男人、女人和儿童死于处决、饥饿和过度劳累。对这些暴行的记忆应该被保存下来，以防止未来的种族灭绝事件。年轻一代需要了解他们的贡献对继续建设和平和保护权利的重要性。”