泽连斯基呼吁西方禁止所有俄罗斯公民入境，以防更多乌克兰领土被吞并

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在接受《华盛顿邮报》专访时表示，要阻止俄罗斯吞并更多乌克兰领土的方法是，西方国家宣布将禁止所有俄罗斯公民入境作为回应。

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泽连斯基在采访中谈到：“最重要的制裁是关闭边界，因为俄罗斯人正在夺取别人的土地”。他说，俄罗斯人应该“生活在自己的世界里，直到他们改变自己的理念”。

报导指，俄方领导人表示，他们可能会在9月11日在乌克兰东部和南部的被占领地区——赫尔松和扎波罗热地区举行“公投”，与已经计划好的俄罗斯国内的地方选举同时进行。俄罗斯官员称，这些“公投”将使俄罗斯对这些被占乌克兰地区的要求合法化，但批评者说，这些投票将是一场俄罗斯操纵的惯用闹剧。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和白宫高级官员警告说，任何通过虚假公投抢夺土地的企图都会带来“强加给俄罗斯的额外成本”。泽连斯基当天在采访中表示，与西方国家对俄罗斯公民关闭边境一年的提议和全面禁止购买俄罗斯能源相比，对俄罗斯无端发动的战争目前已经实施的制裁“较弱”。

俄罗斯航空公司被禁止前往欧洲和北美的绝大部分地区，这使得俄罗斯人出国旅行更具挑战性。但西方国家并没有像泽连斯基所建议的那样对俄罗斯公民实施全面禁令；例如，俄罗斯公民仍然可以自由申请签证访问美国。

拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）7月30日在推特上发文谴责“俄在乌克兰叶连诺夫卡杀害战俘”，并呼吁欧盟对俄公民实施旅游签证禁令。

芬兰总理马林（Sanna Marin）周一告诉记者称，她认为向俄罗斯公民发放的旅游签证应该受到限制，并呼吁在欧盟范围内实施相关禁令。一些批评者认为，禁止所有俄罗斯公民入境将不公平地影响那些，因为不同意俄总统普京政权和他入侵乌克兰的决定而离开自己国家的俄罗斯人。

泽连斯基表示，对他而言，这种区别并不重要。他解释说：“无论哪种俄罗斯人......让他们去俄罗斯。”泽连斯基补充说：“他们到时就会明白，他们会说：‘这场（战争）与我们没有关系。不能让全体（俄罗斯）人民负责，对吗？’”

泽连斯基续称：“它是可以（负责的）。（俄罗斯）民众挑选了这个政府，他们不与它斗争，不与它争论，不对它喊话。”

泽连斯基对俄罗斯人说：“你们不想要这种孤立吗？你们在告诉整个世界，它必须按你们的规则生活。那就去那里生活吧。这是影响普京的唯一途径。”

报导指，乌克兰官员正在推动国际社会采取强有力的措施，以防止俄占区赫尔松“公投”的进行。国际社会的绝大多数国家都不会承认这样的投票或俄罗斯随后的吞并行为。但分析人士说，一旦俄罗斯人正式提出领土要求并宣布其为俄罗斯的一部分，这将消除俄罗斯军队在没有被军事迫害的情况下撤出的任何可能性。

乌克兰官员从经验中了解克林姆林宫的想法。俄罗斯军队于2014年入侵克里米亚，举行了一次被国际社会否认的投票，此后一直控制着该半岛。基辅的官员们仍然强调，当时西方的反应不够强烈。

对于一直向乌克兰提供武器的西方国家来说，新的领土吞并也会使事情变得复杂。美欧官员一直小心翼翼地寻求限制他们为打击乌克兰境内的俄罗斯军队而援助的武器。但如果莫斯科将“公投”后乌军对赫尔松和扎波罗热地区的打击视为对俄罗斯领土的打击，其就有可能将北约国家拖入冲突。

泽连斯基曾表示，如若俄罗斯进一步吞并乌克兰领土将排除双方和谈的可能性。乌方官员还担心，由于乌克兰计划在赫尔松地区进行军事反击，俄罗斯会加快其公投时间表的进度。乌克兰军队一直在稳步夺回赫尔松市周围的俄控区域，该市是俄罗斯占领的第一个大城市，也是唯一的地区首府。

俄军似乎正在将其人员和武器装备向南转移以示回应，这可能为两军就这一黑海关键港口的争夺战埋下伏笔，分析人士认为这可能是俄乌战争发展轨迹的关键点。泽连斯基说，他想让俄方知道，乌克兰重新获得对赫尔松的控制权只是第一步。

泽连斯基说：“让他们知道，一旦我们有足够的力量和手段，我们就会解除对我们所有领土的占领。”